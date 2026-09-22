România, piață de 12,9 miliarde de euro în e-commerce în 2025, cea mai mare din Europa de Est

Comerțul electronic B2C din România a ajuns la 12,9 miliarde de euro în 2025, în creștere cu 10% față de anul anterior, potrivit European E-Commerce Report 2026, realizat pentru Ecommerce Europe și EuroCommerce de Centre for Market Insights al Amsterdam University of Applied Sciences.

Valoarea pieței românești de e-commerce s-a mai mult decât dublat în ultimii patru ani, de la 6,1 miliarde de euro în 2021. Pentru 2026, raportul estimează că piața va crește la 13,5 miliarde de euro.

România are, potrivit raportului, cel mai mare sector de comerț electronic din Europa de Est, cu peste jumătate din valoarea totală de 23,3 miliarde de euro a regiunii în 2025.

La nivelul Europei Centrale și de Est, România se află între cele mai mari piețe de comerț electronic. Valoarea de 12,9 miliarde de euro este apropiată de cea a Cehiei, de 12,1 miliarde de euro, și este peste nivelurile înregistrate în Austria, Ungaria sau Bulgaria. Polonia rămâne cea mai mare piață din regiune, cu 47,4 miliarde de euro.

Piața românească a crescut cu 10% în 2025, peste media de 8% din Europa Centrală, dar sub avansul de 14% din Europa de Est. Diferența este explicată în parte de baza mai redusă de la care pornesc mai multe piețe din Europa de Est.

Comerțul electronic reprezintă în prezent 3,39% din PIB-ul României, peste media de 2,82% din Europa Centrală și de 2,41% din Europa de Est.

România are încă un decalaj între utilizarea internetului și cumpărăturile online

Raportul arată că dezvoltarea pieței românești are în continuare loc de creștere. În 2025, 95% dintre românii cu vârste între 16 și 74 de ani utilizau internetul, însă doar 60% cumpărau online.

Prin comparație, în Europa Centrală, 93% dintre persoanele din aceeași categorie de vârstă utilizau internetul, iar 74% făceau cumpărături online.

În România, ponderea cumpărătorilor online a crescut de la 38% în 2021 la 60% în 2025, adică cu 22 de puncte procentuale în patru ani. Pentru 2026, raportul estimează o creștere până la 65%.

„România nu mai este un stat mic, aflat la început de drum. Am depășit 12 miliarde de euro și suntem deja una dintre piețele relevante ale Europei Centrale și de Est. În același timp, cifrele ne arată foarte clar unde se află următoarea etapă de creștere: avem o penetrare a internetului comparabilă sau chiar mai bună decât în unele piețe mai mature, dar încă transformăm într-o proporție mai mică utilizatorii de internet în cumpărători online. Această diferență reprezintă o oportunitate reală pentru companiile românești”, a declarat Cristian Pelivan, director executiv al Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO).

Bunurile reprezintă aproape două treimi din piața online

În 2025, bunurile au generat 65% din valoarea comerțului electronic din România, iar serviciile au reprezentat 35%.

În paralel, infrastructura de livrare se dezvoltă în jurul lockerelor, iar plățile digitale și portofelele electronice se extind. Și soluțiile de tip „Buy Now, Pay Later” câștigă teren, în timp ce plata la livrare continuă să aibă o pondere importantă.

ARMO atrage atenția că dezvoltarea comerțului electronic depinde și de condițiile de concurență de pe piață. Potrivit organizației, companiile românești concurează cu operatori internaționali într-o piață fără frontiere, în timp ce o parte dintre obligațiile naționale se aplică în principal firmelor locale.

Eliminarea scutirii de taxe vamale pentru trimiterile cu valoare redusă provenite din afara Uniunii Europene este considerată de ARMO un pas pentru reducerea acestui dezechilibru. Efectul măsurii va depinde însă de aplicarea regulilor privind evaluarea vamală, siguranța produselor și responsabilitatea comercianților.

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