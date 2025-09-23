Negocierile pentru Bugetul UE: Capitalele europene se pregătesc să blocheze noile taxe propuse de Comisie pe companii și tutun

Propunerea Comisiei Europene de a finanța viitorul buget al UE prin diferite taxe, printre care și pe companii cu afaceri de peste 50 de milioane de euro și pe tutun atârnă de un fir de ață, după ce prezentarea Comisiei a stârnit reacții negative din partea țărilor membre, scrie Euractiv.

În luna iulie, președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a prezentat viitorul buget al UE (2028–2034), pe care l-a catalogat drept cel mai ambițios buget al UE de până acum, în valoare de 2.000 de miliarde de euro. La prezentare, șefa Comisiei a spus că bugetul e menit să consolideze competitivitatea și ambițiile UE de întărire a apărării comunitare, fără a neglija fermierii și regiunile care consumă, de obicei, două treimi din banii europeni.

Taxele propuse de Comisie ar fi complementare contribuțiilor naționale, cele 2 trilioane de euro fiind bazate inclusiv pe aceste resurse proprii.

15% din veniturile bugetare naționale din taxarea tutunului ar fi preluate – România se opune

La o întâlnire cu Comisia săptămâna trecută, mai multe țări membre, printre care și România, au dat un semnal de respingere a două dintre cele cinci noi surse de ”venituri proprii” propuse de Comisie, exprimând ”îngrijorări serioase” cu privire la planul de taxare, menit să genereze 126 miliarde de euro la nivelul Comisiei.

Potrivit Euractiv, 14 țări UE – inclusiv Italia, Grecia, Austria, Suedia, Portugalia și România – s-au opus așa-numitei taxe TEDOR, care ar furniza circa 11,2 miliarde de euro anual prin preluarea a 15% din veniturile naționale din accizele pe tutun.

„Există o anumită ironie în faptul că CE propune resurse proprii noi pentru bugetul său Next Generation bazate pe cele mai vechi taxe din manual”, a spus un diplomat UE pentru Euractiv, referindu-se la Corporate Resource for Europe (CORE) și Tobacco Excise Duty Own Resource (TEDOR).

Negocierea este îngreunată de faptul că nouă țări UE – inclusiv România – au deficite bugetare peste limita europeană, iar preluarea veniturilor naționale din taxarea tutunului ar greva și mai tare bugetele naționale.

În plus, statele au argumentat că orice nouă sursă de venit la nivelul UE ar trebui să reducă povara contribuțiilor și sarcinilor administrative pentru capitale, nu să transfere fonduri din bugetele naționale.

Important de notat că atât dimensiunea bugetului european, cât și orice noi surse de venit pentru Comisiei au nevoie de sprijinul unanim al celor 27 state membre.

Țările au pus sub îndoială estimările Comisiei și legalitatea taxelor

Țări-cheie, inclusiv Germania, au criticat CORE – care ar genera anual în jur de 6,8 miliarde de euro prin taxarea companiilor cu venituri de peste 50 milioane euro – argumentând că ar afecta competitivitatea internațională a firmelor europene și chiar punând la îndoială legalitatea taxei.

„Nimeni nu a fost deschis sau măcar pozitiv față de taxa corporativă”, a spus un diplomat UE.

Un oficial al Comisiei a replicat în cadrul reuniunii că CORE acoperă „doar o fracțiune foarte mică” din cifra de afaceri netă, maximum 0,1%, și „nu este o taxă”, fiind legală conform tratatelor UE.

Mai multe delegații au pus sub semnul întrebării estimările Comisiei privind veniturile CORE, având în vedere că firmele din sectorul financiar nu au fost încă incluse în calcul.

În ceea ce privește TEDOR, estimările se bazează pe o revizuire a Directivei privind Impozitarea Tutunului, care nu este sigur că își va menține forma actuală sau că va intra în vigoare până în 2028.

Un oficial al Comisiei a menționat că TEDOR poate fi în principiu bazat pe legislația actuală, dar acest lucru ar implica venituri mai mici. Țările au întrebat dacă ar trebui să compenseze ulterior pentru viitoare deficite de colectare.

Conform Euractiv, CORE, TEDOR și alte surse de venit propuse vor fi dezbătute de miniștrii de finanțe ai UE la ședința ECOFIN din 10 octombrie.

Rezultatul acestor discuții va fi crucial pentru viitorul finanțării UE și pentru implementarea ambițiosului buget propus de Comisie pentru perioada 2028-2034.

Ce este și cum funcționează CORE

Propunerea recentă a Comisiei Europene este de a crea un nou flux de venituri pentru bugetul UE prin solicitarea corporațiilor mari (cu o cifră de afaceri netă de cel puțin 100 de milioane de euro) de a face contribuții anuale forfetare.

Ce este și cum funționează TEDOR – Actualizarea directivei pentru tutun va include și produsele noi

TEDOR, care înseamnă Resursa Proprie pentru Accizele pe Tutun (TUTC), este o nouă sursă de venit propusă pentru bugetul pe termen lung al Uniunii Europene. Aceasta implică contribuția statelor membre la bugetul UE cu 15% din veniturile lor naționale din taxele pe tutun, cu scopul atât de a consolida finanțele UE, cât și de a descuraja consumul de tutun

Această nouă resursă este o componentă a strategiei mai ample a UE de a crea noi fluxuri de venituri pentru a finanța bugetul și inițiativele sale, cum ar fi apărarea și rambursarea împrumuturilor pentru redresare COVID-19.

Acesta este prezentat alături de o revizuire a Directivei UE privind impozitarea tutunului, care ar actualiza accizele minime și ar extinde domeniul de aplicare al directivei pentru a include produse noi, cum ar fi lichidele pentru țigări electronice și pliculețele cu nicotină.

***