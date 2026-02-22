cursdeguvernare

duminică

22 februarie, 2026

Stiri

România a semnat, cu Moldova și Ucraina, un Memorandum de Înțelegere în securitate cibernetică: Va contribui la combaterea amenințărilor

De Vladimir Ionescu

22 februarie, 2026

Ministerul Afacerilor Externe anunţă semnarea, la data de 19 februarie 2026 (la Kiev, în marja celei de a 3-a ediţii a Forumului Internaţional pentru Rezilienţă Cibernetică), a Memorandumului de Înţelegere între Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică din România şi instituţiile omolog din Republica Moldova şi Ucraina, transmite Agerpres.

Memorandumul, anunţat de ministrul afacerilor externe Oana Ţoiu după reuniunea în format trilateral din marja Conferinţei de securitate de la Munchen, va contribui la o cooperare trilaterală în combaterea ameninţărilor cibernetice mai articulată şi mai structurată. 


Totodată, unul dintre principalele obiective ale memorandumului este consolidarea rezilienţei faţă de această categorie de ameninţări. Alianţa ar urma să întărească cooperarea între Ucraina, România şi Republica Moldova în domeniul schimbului de informaţii privind ameninţări cibernetice, dezvoltarea şi implementarea în comun a unor soluţii bazate pe Inteligenţa Artificială, instruirea de specialişti, creşterea rezilienţei infrastructurii critice şi protejarea instituţiilor democratice.

Semnarea documentului este o nouă confirmare a importanţei colaborării în acest format şi a eforturilor depuse pentru a diversifica iniţiativele şi programele în acest domeniu, care este deosebit de relevant în contextul actual de securitate regională.

Formarea unei alianţe cibernetice este un pas important în implementarea acordurilor la care au ajuns preşedinţii Ucrainei, României şi Republicii Moldova la cel de al patrulea summit Ucraina – Europa de Sud-Est.

(Citește și: ”România, Ucraina și R. Moldova pregătesc înființarea unei alianțe regională de securitate cibernetică”)

***


Etichete: , , , ,

