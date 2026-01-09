Condițiile puse de Ministerul Agriculturii de la București pentru Acordul UE-Mercosur: Suspendare în caz de distorsionare a pieței și licențiere specială a firmelor care fac import-export

Ministrul Agriculturii Florin Barbu a anunțat, vineri, că a cerut la Bruxelles garanții suplimentare pentru fermierii români, în contextul negocierilor privind Acordul UE-Mercosur și viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC).

Acordul de liber-schimb cu Mercosur a fost aprobat vineri de țările UE, în ciuda opoziției Franței. Potrivit Euractiv, țările care au votat împotrivă au fost Franța, Polonia, Austria, Irlanda și Ungaria, în timp ce Belgia s-a abținut, iar România a votat pentru.

Oficialul guvernului a detaliat poziția Ministerului Agriculturii (PSD) în negocieri, acesta afirmând că România a cerut Comisiei, printre altele, ca acordul UE-Mercosur să garanteze că importurile din state terțe respectă standardele echivalente celor aplicabile fermierilor din UE, inclusiv în domeniul siguranței alimentare, protecției mediului, utilizării pesticidelor sau bunăstării animalelor.

Votul de vineri asupra acordului comercial cu Mercosur a fost dat în cadrul unei reuniuni a ambasadorilor UE. După trecerea acordului, Consiliul Europei va cere Parlamentului European să aprobe acordul printr-un vot în care europarlamentarii vor fi obligați fie să îl accepte, fie să îl respingă, fără posibilitatea de amendare. Potrivit unor surse din Parlament ale Euractiv, acest vot în Parlament ar urma să aibă loc în ianuarie sau februarie. De notat că Franța și Irlanda au anunțat oficial de joi că au decis să voteze împotriva acordului comercial propus între UE și Mercosur, în cadrul reuniunii Consiliului UE de astăzi.

Potrivit regulilor de vot ale UE, a fost necesară o așa-numită majoritate calificată – 15 din cele 27 de state membre ale blocului, reprezentând 65% din populația UE – pentru a susține acordul comercial la care se lucrează de peste 25 de ani. Acordul a fost adoptat cu votul decisiv al Italiei.

Solicitările României

”România va continua să apere interesele fermierilor în cadrul negocierilor europene privind Acordul UE-Mercosur și viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC). Am cerut la Bruxelles garanții suplimentare pentru fermierii noștri și menținerea unei politici agricole comune echitabile, care să ofere un sprijin real fermelor și satelor românești.. Sunt alături de fermierii români și nu am semnat Memorandumul înaintat de Ministerul Economiei cu privire la Acordul UE-Mercosur.

Am transmis și comisarilor europeni că este obligatoriu ca acest Acord să garanteze că importurile din state terțe respectă standardele echivalente celor aplicabile fermierilor din UE, inclusiv în domeniul siguranței alimentare, protecției mediului, utilizării pesticidelor sau bunăstării animalelor. Este datoria noastră să ne asigurăm că produsele care intră pe piața europeană respectă standardele fitosanitare și sanitar-veterinare, prin testarea acestora în laboratoarele fiecărui stat membru”, a scris ministrul Florin Barbu într-o postare pe Facebook.

Acesta a mai transmis că a cerut ca acordul UE-Mercosur să prevadă posibilitatea suspendării ”în situația în care se constată o depășire a volumului de importuri în condiții preferențiale cu 5% față de media ultimilor 3 ani sau în situația în care se constată o afectare a prețurilor cu mai mult de 5% față de media ultimilor 3 ani”.

”În acest sens, fiecare stat membru trebuie să aibă posibilitatea să licențieze operatorii economici care realizează operațiunile de import-export de produse agroalimentare”, a mai transmis Barbu.

Acordul cu țările Mercosur va elimina tarife și va fi benefic marilor exportatori europeni

Acordul comercial UE–Mercosur ar elimina tarifele pentru 91% din produsele exportate între cele două regiuni.

Acordul prevede introducerea unui plafon maxim (cotă) pentru cantitatea de produse agroalimentare importate din Mercosur care beneficiază de tarife mai mici:

99.000 tone pentru carne de vită – ceea ce corespunde la 1,5% din producția totală a UE;

pentru carne de vită – ceea ce corespunde la din producția totală a UE; 25.000 tone de carne de porc – 0,1% din producția totală a UE;

de carne de porc – din producția totală a UE; 180.000 tone pentru carne de pasăre – 1,3% din producția totală anuală a UE.

Acordul include o clauză de salvgardare pentru a proteja fermierii UE împotriva oricărei creșteri bruște a importurilor. În schimb, UE va putea exporta către țările Mercosur bunuri la tarife mult mai favorabile, precum utilaje și autoturisme.

Negocieri în derulare cu privire la Politica Agricolă Comună

În ceea ce privește viitoare Politică Agricolă Comună, ministrul a transmis că România se opune în continuare integrării PAC într-un Plan Unic sau Fond Comun.

”PAC trebuie să rămână o politică distinctă, structurată pe doi piloni, capabilă să susțină veniturile fermierilor și investițiile necesare unei agriculturi durabile și competitive. Susțin în continuare caracterul voluntar al plafonării și degresivității plăților, menținerea regulii N+3, simplificarea indicatorilor de performanță și eliminarea condiționalității sociale. De asemenea, am solicitat Comisiei Europene ca bugetul pe noua PAC să fie publicat într-un document oficial, nu comunicat prin scrisori și fițuici, care nu au nicio valoare din punct de vedere juridic. Am cerut retragerea documentului publicat în luna iunie privind Cadrul Financiar Multianual post-2027 și publicarea unui nou document care să conțină sumele clare ce revin fiecărui stat membru”, a mai transmis ministrul Agriculturii.

În legătură cu Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM), România a solicitat excluderi sau amânări pentru sectoarele critice.

”Referitor la CBAM – Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră, am solicitat excluderea îngrășămintelor de la aplicare sau amânarea aplicării mecanismului pentru acest sector, până la operaționalizarea sistemelor de referință și achiziție, având în vedere rolul lor esențial în asigurarea producției și securității alimentare”, a conchis Florin Barbu.

***