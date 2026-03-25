România, locul 22 în UE la PIB/capita la paritatea puterii de cumpărare – cum au evoluat statele în ultimul deceniu și cât am recuperat din decalaje

PIB per capita la paritatea puterii de cumpărare — indicator ce reflectă performanța economică relativă deoarece ține cont de nivelul prețurilor — din România a urcat la 78% din media UE în 2025, în ușoară creștere față de anul precedent (77% din media UE), potrivit unor rezultate preliminare publicate miercuri de Eurostat.

Indicatorul clasează România pe locul 22 la nivel european, în fața Ungariei (76%), Slovaciei (75%), Letoniei (71%), Greciei (68%) și Bulgariei (68%), dar în urma altor state din regiune, precum Polonia (81%) sau Cehia (92%).

România a recuperat în ritm accelerat decalajele în ultimul deceniu – a doua cea mai mare viteză de convergență

În ultimii zece ani, România s-a apropiat cu 20 de puncte procentuale de media europeană (de la 58% în 2016 la 81% în 2025), al doilea cel mai rapid ritm din UE (după Irlanda, unde prezența fiscală a multinaționalelor americane distorsionează datele privind PIB-ul).

Polonia, spre comparație, s-a apropiat cu doar 12 puncte procentuale de medie, de la 69% în 2016 la 81% în 2025. Bulgaria a recuperat 17 pp, Croația 16 pp, Lituania 13 pp, în vreme ce Ungaria a recuperat doar 7 pp față de media UE.

Evoluția PIB per capita la paritatea puterii de cumpărare, în perioada 2016-2025

Doar 10 dintre cele 27 de țări ale UE au depășit media UE în 2025

Rezultatele preliminare pentru 2025 arată că produsul intern brut (PIB) pe cap de locuitor — exprimat în standarde de putere de cumpărare pentru a ține cont de diferențele de nivel al prețurilor — a variat între 68% din media UE în Grecia și Bulgaria și 239% în Luxemburg. Media UE în sine se situa în jurul valorii de 41.600 € în termeni de putere de cumpărare, oferind punctul de referință comun față de care sunt măsurate toate țările UE.

Doar 10 dintre cele 27 de țări ale UE au depășit media UE în 2025, un grup care reprezenta aproximativ 34% din populația totală a UE. Alături de Luxemburg și Irlanda, Olanda, Danemarca, Austria, Germania, Belgia, Suedia, Malta și Finlanda au depășit media.

Majoritatea celorlalte țări ale UE s-au situat la o distanță relativ modestă de medie. Franța, Cipru, Italia, Cehia, Spania și Slovenia s-au aflat toate la maximum 10% sub media UE, în timp ce Lituania, Portugalia și Polonia erau aproximativ 10-20% în urma acesteia.

Cel mai scăzut nivel al PIB-ului pe cap de locuitor a fost înregistrat în Bulgaria și Grecia, cu 32% sub media UE, și în Letonia, cu 29% sub aceasta.

***