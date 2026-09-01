Outsourcing-ul intră în era AI – România, locul 13 global în clasamentul celor mai pregătite state de destinație. Scorurile și avantajele statelor din Europa Centrală și de Est

România se află pe ultimul loc între statele din Europa Centrală și de Est, dar pe locul 13 la nivel mondial al celor mai pregătite destinații pentru outsourcing bazat pe inteligență artificială (AI), conform clasamentului Ataraxis, o companie globală de consultanță și tehnologie.

Studiul 2026 Global Outsourcing AI Readiness Index analizează cele mai importante 25 destinații de outsourcing din lume în funcție de patru indicatori-cheie: adopția AI în rândul populației, nivelul de alfabetizare AI al forței de muncă, gradul de pregătire și adoptare a AI în companii și capacitatea sistemului educațional de a forma viitori specialiști în AI.

Ungaria este țara din regiune cel mai bine plasată în top 25, 69,1 puncte, urmată de Cehia (66,9), Bulgaria (62,8), Polonia și România (59,4).

Polonia, o piață importantă pentru serviciile de business și IT din Europa Centrală și de Est, este pe locul 11, imediat înaintea României

Europa Centrală și de Est înregistrează, în medie, 63,88 de puncte din 100 la pregătirea pentru AI, ocupând locul al doilea, în spatele Asiei de Sud-Est (68,58) și înaintea Americii Latine (62,37), Asiei de Sud (48,06) și Africii (42,59).

La nivel mondial, primele poziții ale topului sunt ocupate de piețe cunoscute pentru industria lor de servicii externalizate: India, Brazilia și Malaezia.

Outsourcing-ul și-a epuizat potențialul în statele ECE

Modelul economic al externalizării la costuri reduse, care a stat la baza unei mari părți din creșterea economică a Europei Centrale și de Est în ultimele trei decenii, și-a epuizat în mare măsură potențialul.

Totuși, studii recente sugerează că regiunea se află într-o poziție favorabilă pentru a beneficia de un nou val de externalizare, influențat din ce în ce mai mult de inteligența artificială.

Conform celui mai recent „Global Outsourcing AI Readiness Index 2026”, publicat recent de compania Ataraxis Management din Texas, cinci dintre primele 15 destinații de externalizare, evaluate pe baza adoptării AI, a nivelului de cunoștințe al forței de muncă în domeniul AI, a gradului de pregătire a întreprinderilor pentru IA și a programelor de formare în domeniul AI, se află în Europa Centrală și de Est (ECE).

Clasamentul arată care sunt destinațiile cel mai bine poziționate pentru activități de externalizare susținute de IA, Ungaria ocupând locul 4, Cehia locul 7, Bulgaria locul 9, Polonia locul 11 și România locul 13, dintr-un total de 25 de țări incluse în studiu.

Regiunea CEE a înregistrat o medie de 63,9 din 100 în ceea ce privește gradul de pregătire pentru IA în cele cinci destinații de externalizare ale sale, clasându-se pe locul al doilea printre regiunile de externalizare, după Asia de Sud-Est (68,6) și înaintea Americii Latine (62,4), Asiei de Sud (48,1) și Africii (42,6).

Diferența dintre cele cinci destinații din Europa Centrală și de Est a fost de doar 9,7 puncte, cea mai strânsă concentrare regională dintre toate blocurile de externalizare.

„Discuțiile tipice despre externalizare se concentrează pe Asia [dar] noile date privind gradul de pregătire pentru IA sugerează că regiunea care construiește cel mai solid rezervor de talente în domeniul IA se află cu totul în altă parte”, spune George Atuahene, fondatorul Ataraxis, referindu-se la Europa Centrală și de Est, citat de BalkanInsight.

Scorurile și avantajele statelor din Europa Centrală și de Est

Analizând mai în detaliu concluziile Ataraxis, Europa Centrală și de Est (CEE) a devansat cu o marjă considerabilă toate celelalte regiuni de externalizare în ceea ce privește „pipeline-ul” educațional în domeniul IA, ceea ce sugerează că se află în frunte în formarea următoarei generații de specialiști cu competențe în IA. Scorul mediu al „pipeline-ului” educațional în domeniul IA pentru CEE a fost de 70, cu peste 16 puncte peste media globală a destinațiilor, care este de 54. Două dintre cele mai bune cinci scoruri privind programele de formare în domeniul IA dintre destinațiile de externalizare aparțin Europei Centrale și de Est: Cehia s-a clasat pe locul 3 cu 81, iar Polonia pe locul 5 cu 74.

Europa Centrală și de Est a înregistrat cele mai mari două scoruri privind adoptarea IA la nivel de populație dintre toate destinațiile de externalizare din lume. Ungaria s-a clasat pe primul loc printre destinațiile de externalizare în ceea ce privește adoptarea IA la nivel de populație (86), iar Bulgaria pe locul 2 (82). Media regiunii, de 71, a depășit cu 11 puncte media globală a destinațiilor de externalizare, acesta fiind cel mai mare avantaj al regiunii față de restul lumii în domeniul externalizării. Polonia s-a clasat pe locul 4 printre primele 25 de destinații de externalizare în ceea ce privește nivelul de cunoștințe al forței de muncă în domeniul IA (70).

Experții afirmă că o astfel de pregătire în domeniul IA este crucială pentru regiunea Europei Centrale și de Est (ECE), ale cărei țări au fost principalele beneficiare ale externalizării și integrării în rețelele de producție din Europa de Vest – în special din Germania –, contribuind la remodelarea unor economii întregi și constituind unul dintre principalele motoare de creștere ale regiunii ECE.

Metodologia folosită

Fiecare țară primește un scor cuprins între 0 și 100 pentru fiecare factor, ponderat în funcție de contribuția sa la pregătirea forței de muncă pentru mediul bazat pe IA.

De exemplu, o țară cu un nivel ridicat de adoptare a IA în mediul de afaceri, dar cu un nivel scăzut de alfabetizare a forței de muncă în domeniul IA, poate dispune de implementări tehnologice avansate fără a avea suficient talent capabil să maximizeze câștigurile de productivitate generate de IA. În schimb, țările cu o populație cu un nivel ridicat de alfabetizare în domeniul IA, dar cu o adoptare limitată a IA în mediul de afaceri, pot întâmpina dificultăți în a transforma competențele în valoare economică.

Scorurile sunt concepute pentru a fi comparative și neutre. Indicele nu încearcă să prezică care țări vor domina definitiv domeniul IA. În schimb, acesta oferă o imagine de ansamblu a situației actuale a națiunilor, în contextul în care organizațiile caută talente la nivel global capabile să prospere într-un mediu îmbogățit de IA.

Scorurile se bazează pe seturi de date disponibile public și pe interpretarea experților, provenind din surse precum Microsoft, Cloudflare Radar, OpenAI, OCDE, LinkedIn, Coursera Enterprise și GitHub.

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