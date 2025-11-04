cursdeguvernare

Newsletter
Contact
miercuri

5 noiembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

România – lider european la exportul de cereale și venituri record din comerțul cu animale vii

Rss
De Iulian Soare

4 noiembrie, 2025

România își menține poziția de cel mai mare exportator european de cereale în primul trimestru al anului comercial 2025/2026 și înregistrează recorduri financiare absolute în sectorul zootehnic, cu vânzări totale de aproape jumătate de miliard de euro în primele zece luni ale anului 2025, pentru animale vii, a anunțat, marți, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, citat de Agerpres.

„Potrivit celor mai recente date publicate de Comisia Europeană – Agridata Europa, România a atins anul acesta performanțe istorice: Locul 1 la exportul de cereale; Exporturi record, de aproape o jumătate de miliard de euro, în primele 10 luni ale anului 2025, pentru animale vii:
210 milioane euro – ovine;
150 milioane euro – bovine;
100 milioane euro – păsări”, a transmis Barbu, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit unui comunicat al ministerului de resort, România își consolidează poziția de lider în agricultura europeană, atingând în 2025 performanțe istorice în exporturile de cereale și animale vii către piețele din afara Uniunii Europene, potrivit celor mai recente date publicate de Comisia Europeană – Agridata Europa.


Astfel, România ocupă locul 1 în Uniunea Europeană la exportul de cereale, poziție menținută și în primul trimestru al anului comercial 2025/2026 (1 iulie 2025 – 30 iunie 2026), confirmând potențialul competitiv al agriculturii românești.

Prin Planul Strategic 2023-2027 și măsurile de sprijin adoptate, MADR a pus la dispoziția sectorului zootehnic și vegetal: peste 3 miliarde de euro pentru investiții în ferme zootehnice, unități de procesare și irigații; scheme de sprijin cuplat și ajutoare naționale tranzitorii adaptate fiecărui sector – ovine, bovine și avicole; programe de bunăstare și biosecuritate finanțate din fonduri europene și de la bugetul de stat; instrumente de promovare a produselor românești pe piețele din Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Asia.

„Performanțele obținute în 2025 confirmă că România ocupă un loc de vârf în agricultura europeană, consolidându-și rolul de exportator strategic și partener agricol solid în cadrul Uniunii Europene”, se mai arată în comunicatul MADR.

Cititi si: Ministrul Agriculturii anunță producții record cereale și rapiță

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , , ,

citește și

Ministrul Agriculturii anunță producții record cereale și rapiță

Prețul inputurilor din agricultură a scăzut în România, dar prețurile producției agricole sunt în creștere

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți