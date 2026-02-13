România la Conferința de la München – Delegația este formată din miniștrii Oana Țoiu și Radu Miruță, însoțiți de șeful DNSC, Dan Cîmpean

Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu (foto), participă începând de vineri la cea de-a 62-a ediție a Conferinței de Securitate de la München.

Din delegația Guvernului mai fac parte Radu Miruță, viceprim-ministru și ministru al apărării, și directorul general al Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Dan Cîmpean.

În sesiunile tematice ale conferinței, Oana Țoiu va prezenta evaluările și poziția României privind provocările actuale, cu accent pe importanța strategică a Mării Negre și necesitatea menținerii în atenție a situației de securitate din această regiune, inclusiv după încheierea războiului din Ucraina, importanța unei păci juste, cuprinzătoare și sustenabile în Ucraina, riscurile generate de acțiunile hibride ale Federației Ruse și necesitatea contracarării acestora, se arată într-un comunicat al MAE.

Șefa diplomației va sublinia importanța unei relații transatlantice cât mai robuste în gestionarea acestor provocări și, în marja Conferinței, va avea întâlniri bilaterale cu omologi și personalități politice din spațiul euro-atlantic și din afara acestuia și va participa la o serie de evenimente tematice asociate MSC 2026, adaugă textul citat.

„Sunt onorată să fiu speaker la sesiuni cheie privind securitatea Mării Negre și războiul fără echipaj uman. Agenda noastră include întâlniri bilaterale, sesiuni de lucru și interacțiuni cu mass-media. #MSC2026 găzduiește discuții pe teme cheie pentru România, precum securitatea maritimă, securitatea cibernetică, securitatea nucleară și, desigur, discuția generală privind realinierea parteneriatului transatlantic”, a scris ministrul Toiu, pe X.

Cea de-a 62-a Conferința de Securitate de la München se desfășoară în perioada 13-15 februrie, la Hotelul Bayerischer Hof, unde sunt așteptați în jur de 60 de lideri din întreaga lume.

Lor li se vor alătura 100 de miniștri ai apărării și afacerilor externe, precum și o serie de generali, diplomați și experți în politici publice, pentru discuții privind provocările în materie de securitate.

Printre oficialii de prim rang care vor veni la München se numără secretarul general al NATO, Mark Rutte, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierul canadian Mark Carney, ministrul chinez de externe Wang Yi, președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer, premierul polonez Donald Tusk, președintele finlandez Alexander Stubb, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

***