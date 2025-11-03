România își va restrânge ținta de împrumuturi externe pentru a limita creșterea datoriei publice / Trezoreria se află „într-o poziție confortabilă de finanțare”

România intenționează să își restrângă împrumuturile în următorul an, atât pe plan intern, dar și extern, pentru a limita cele mai ridicate randamente din Uniunea Europeană și a ține sub control creșterea datoriei publice.

Șeful Trezoreriei, Ștefan Nanu (foto), a declarat pentru Bloomberg luni că guvernul intenționează să reducă ținta pentru emisiunile externe la maximum 11 miliarde de euro în 2026, de la aproximativ 17 miliarde de euro atrase anul acesta de pe piețele internaționale.

Această decizie, împreună cu planurile mai reduse de emisiuni interne pentru noiembrie și decembrie, subliniază eforturile guvernului de a limita costurile de finanțare.

„Vom reduce semnificativ emisiunea netă de datorie externă anul viitor”, a spus Nanu într-un interviu. „O ofertă mai mică va ajuta la îmbunătățirea costurilor de împrumut și la reducerea presiunii asupra bugetului.”

Trezoreria se află „într-o poziție confortabilă de finanțare”

Trezoreria va avea mai multă marjă de manevră deoarece se așteaptă la câteva miliarde de euro din fondurile de redresare ale UE și la lansarea inițiativei SAFE pentru finanțarea apărării. România va finaliza, de asemenea, discuțiile cu instituții financiare internaționale pentru mai multe noi acorduri de finanțare, a spus Nanu.

România se află în procedură de deficit excesiv din 2020 și a înregistrat anul trecut cel mai mare decalaj bugetar din UE, de 9,3% din PIB.

Cu toate acestea, trezoreria se află „într-o poziție confortabilă de finanțare”, iar emisiunea internă netă negativă din ultimele două luni ale anului 2025 va pune presiune descendentă asupra randamentelor, a declarat Nanu la o conferință financiară din București luni. Aceasta va ajuta la limitarea creșterii datoriei publice, care se estimează că va depăși 60% din PIB, limita UE, în următorii ani, a adăugat el.

***