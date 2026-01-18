România, invitată de SUA să devină membru al „Consiliului pentru Pace”, care se va extinde de la conflictul din Gaza la cel din Ucraina

România a fost invitată să devină membru al „Consiliului pentru Pace” privind Ucraina, printr-o scrisoare adresată de preşedintele SUA Donald Trump preşedintelui Nicuşor Dan, a transmis Administraţia Prezidenţială.

„Administraţia Prezidenţială confirmă primirea scrisorii transmise de preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, preşedintelui României, Nicuşor Dan, prin care este adresată oficial invitaţia ca România să devină membru al “Consiliului pentru Pace”, a transmis Administraţia Prezidenţială.

Potrivit unui fragment din scrisoarea semnată de preşedintele SUA, obţinută de Antena3.ro, Donald Trump a scris că acest Consiliul este „unic” şi a invitat oficial România să se alăture în calitate de stat membru fondator şi să adere la carta Consiliului Păcii.

Scrisoarea Administraţiei Trump a fost însoţită de alte două documente: planul cuprinzător şi carta Consiliului.

Aceasta a fost transmisă sâmbătă.

SUA propune extinderea „Consiliului pentru pace” din Gaza pentru a include şi alte ţări afectate de război şi conflicte, cum ar fi Ucraina și Venezuela

Consiliul pentru Pace înființat de Donald Trump pentru a supraveghea Gaza va avea un mandat mai larg, care ar putea să-l facă rival al ONU și să medieze în alte conflicte globale, potrivit Financial Times.

Organismul a fost conceput inițial ca parte a efortului președintelui SUA de a crea un nou cadru de guvernare pentru enclava palestiniană distrusă, în urma ofensivelor devastatoare de doi ani ale Israelului împotriva Hamas.

Însă textul statutului său, care nu menționează Gaza, dar subliniază necesitatea unui „organ internațional de construire a păcii mai agil și mai eficient”, sugerează că domeniul său de acțiune ar fi mult mai larg și că organismul — care va fi prezidat chiar de Trump — ar putea fi folosit ca rival al ONU.

„Consiliul pentru Pace este o organizație internațională care urmărește promovarea stabilității, restaurarea unei guvernări fiabile și legale și asigurarea unei păci durabile în zone afectate sau amenințate de conflict,” se arată în statut, potrivit unei copii văzute de Financial Times.

„Pacea durabilă necesită judecată pragmatică, soluții rezonabile și curajul de a renunța la abordări și instituții care au eșuat prea des.”

Marginalizarea ONU

Distribuirea statutului a venit după ce oficialii americani au sugerat ideea de a permite consiliului să medieze și în alte puncte fierbinți, cum ar fi Ucraina și Venezuela, și pare să confirme temerile diplomaților că administrația Trump caută modalități de a marginaliza ONU.

Nivelul superior al consiliului va fi alcătuit „exclusiv” din șefi de stat, sub conducerea lui Trump, potrivit unui oficial de la Casa Albă.

Sâmbătă, un oficial saudit a declarat: „Regatul a primit invitația de a se alătura Consiliului pentru Pace din partea administrației SUA și aceasta este analizată conform proceselor noastre interne. Susținem eforturile președintelui Trump de a rezolva conflictul și de a aduce pace durabilă în Gaza și în regiune.”

Cum ar urma să funcționeze noua structură

Statutul, ale cărui detalii au fost raportate pentru prima dată de Haaretz, îi acordă lui Trump puteri largi ca președinte al Consiliului pentru Pace, permițându-i să numească și să elimine state membre — o decizie care poate fi răsturnată doar printr-o majoritate de două treimi a membrilor.

Se pare că îi oferă drept de veto asupra deciziilor consiliului, care „vor fi luate de majoritatea statelor membre prezente și votante, sub rezerva aprobării președintelui, care poate, de asemenea, să voteze în calitate de președinte în caz de egalitate.”

De asemenea, îi oferă „autoritatea exclusivă de a crea, modifica sau desființa entități subsidiare, după cum este necesar sau potrivit pentru a îndeplini misiunea Consiliului pentru Pace”, cum ar fi comitetul executiv care se va ocupa de Gaza sau alte consilii similare create pentru alte conflicte.

