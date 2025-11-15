Așteptările marilor companii germane din România s-au îmbunătățit, dar disponibilitatea de a investi scade – Factorii negativi. România rămâne o destinație atractivă de investiții

Situaţia actuală a afacerilor germane din România şi perspectivele lor economice s-au îmbunătăţit uşor în ultimele luni, însă intenţiile de investiţii şi angajare rămân la un nivel scăzut, potrivit celui mai recent sondaj privind conjunctura economică realizat de Camera de Comerţ şi Industrie Româno-Germană (AHK România).

În cadrul cercetării, 79 de companii, majoritatea din sectorul industrial, au oferit evaluări privind situaţia actuală a afacerilor, perspectiva economică a României şi principalele riscuri.

Pentru majoritatea respondenţilor, situaţia actuală a afacerilor s-a îmbunătăţit: 43% sunt mulţumiţi, 53% o consideră satisfăcătoare şi doar 4% o evaluează ca fiind proastă. În următoarele 12 luni, însă, majoritatea companiilor (58%) nu se aşteaptă la schimbări ale situaţiei lor de afaceri, potrivit sondajului.

Disponibilitatea firmelor germane de a face investiții s-a redus

Aşteptările economice s-au îmbunătăţit uşor comparativ cu sondajul de primăvară. 13% dintre companiile intervievate cred că evoluţia economică locală se va îmbunătăţi în următoarele 12 luni (primăvara: 0%), 47% consideră că situaţia economică va rămâne neschimbată, iar 40% (primăvara: 57%) cred că se va înrăutăţi, arată AHK România.

“Totuşi, disponibilitatea pentru investiţii scade. Multe companii plănuiesc să-şi reducă cheltuielile (30%), iar peste 9% declară că nu vor face investiţii. În ceea ce priveşte intenţiile de angajare, acestea vor rămâne neschimbate (66%). Intenţia de reducere a personalului a scăzut însă, doar 14% dintre respondenţi indicând că vor reduce numărul angajaţilor”, se arată în comunicatul organizaţiei, citat de Agerpres.

Companiile solicită implementarea reformelor restante. Germania e cel mai mare partener comercial al României

Cea mai mare preocupare a companiilor rămân condiţiile-cadru politico-economice iar companiile solicită implementarea măsurilor de reformă restante pentru reducerea deficitului bugetar.

În ciuda unei situaţii actuale uşor mai favorabile, starea de spirit a companiilor este marcată de incertitudini semnificative. În special cadrul politico-economic şi cererea redusă sunt în prezent cei mai importanţi factori de risc din perspectiva companiilor, în timp ce creşterea costurilor cu forţa de muncă exercită presiuni suplimentare asupra competitivităţii şi conduce la prudenţă în investiţii.

Șeful Camerei de Comerț Româno-Germane: Încrederea în mediul economic depinde în mare măsură de reducerea deficitului bugetar

“Încrederea în mediul economic depinde în mare măsură de reducerea deficitului bugetar, care la rândul său depinde de implementarea măsurilor de reformă anunţate. Avem nevoie de un buget de stat sustenabil”, a declarat Sebastian Metz, director general AHK România, în comunicat.

La rândul său, Volker Raffel, preşedintele AHK România și directorul general al E.ON România, avertizează că țara noastră nu îşi poate permite să piardă fonduri importante de la UE, care sunt destinate dezvoltării infrastructurii de transport şi energie, sănătăţii sau digitalizării în administraţie.

“Nu ne putem permite să pierdem fonduri importante de la UE care sunt destinate dezvoltării infrastructurii de transport şi energie, a unităţilor de sănătate şi educaţie, precum şi digitalizării administraţiilor publice, deoarece aceste investiţii creează baza pentru un mediu economic competitiv şi rezilient şi, astfel, pentru o creştere economică durabilă”, a subliniat Volker Raffel.

Riscurile în percepția companiilor: măsurile guvernamentale, cererea și prețul energiei

Potrivit sondajului, evaluarea riscurilor actuale de către companiile din România s-a modificat comparativ cu anii anteriori. Dacă, în trecut, infrastructura şi lipsa personalului calificat reprezentau cele mai mari obstacole pentru investiţii, acum, însă, aceste aspecte sunt în plan secund.

Doar 16% dintre respondenţi consideră infrastructura un risc pentru investiţii, iar lipsa forţei de muncă joacă în prezent un rol mai redus (29%).

În prezent, accentul cade în special pe condiţiile-cadru politico-economice şi pe cererea scăzută pentru produse şi servicii – 60,8% dintre companii au menţionat aceşti factori ca fiind riscuri centrale. În plus, creşterea costurilor cu forţa de muncă îngrijorează companiile (44%), afectând în continuare competitivitatea.

