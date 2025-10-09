România introduce etapizat Sistemul de Intrare/Ieşire la frontierele externe – EES va fi operaționalizat începând de duminică, 12 octombrie

Începând de duminică, 12 octombrie 2025, la nivelul Uniunii Europene va fi operaţionalizat Sistemul de Intrare/Ieşire (EES), un instrument electronic modern de control la frontierele externe ale Uniunii Europene. În România, sistemul va fi operaţionalizat etapizat.

EES se aplică doar cetăţenilor acelor state care nu fac parte din UE şi care intenţionează să efectueze şederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de zile în oricare 180 de zile). Sistemul va înregistra data şi locul de intrare şi ieşire pentru cetăţenii NON-UE, va colecta date alfanumerice şi biometrice (imagine facială şi patru amprente digitale) şi va calcula automat durata şederii legale.

Sistemul este operaţionalizat în România începând cu punctele de trecere a frontierei Midia (jud. Constanţa), Stânca (jud. Botoşani), Naidaş (jud. Caraş-Severin), Sighet (jud. Maramureş) şi Aeroport Sibiu, urmând să fie extins gradual şi în celelalte puncte de trecere a frontierei în următoarea perioadă (maximum 170 de zile), conform unui comunicat al Poliției de Frontieră.

Pe durata perioadei de tranziţie (aproximativ 6 luni), paşapoartele vor continua să fie ştampilate manual.

Implementarea sistemului urmăreşte realizarea unui control mai sigur şi eficient, înlocuind treptat ştampilarea manuală a documentelor de călătorie, fără a modifica drepturile de circulaţie existente.

Aeroportul din Sibiu, primul din România care introduce EES – începând de duminică

”Aeroportul Internaţional Sibiu este primul aeroport din România care implementează acest sistem, având capacitatea de a integra tehnologii moderne de control la frontieră datorită echipamentelor performante existente şi de a asigura un nivel ridicat de eficienţă şi siguranţă în procesarea pasagerilor, contribuind totodată la fluidizarea fluxurilor de pasageri la controlul de frontieră”, au transmis, joi, reprezentanţii Aeroportului Sibiu.

”La prima intrare, după activarea sistemului, vor fi prelevate datele biometrice, iar la călătoriile ulterioare verificarea se va realiza automat, reducând timpul de aşteptare la frontieră. Amprentarea prin sistemul EES se aplică cetăţenilor ţărilor NON-UE, cu excepţia copiilor sub 12 ani, a persoanelor pentru care prelevarea amprentelor este imposibilă şi a deţinătorilor de permise de şedere sau vize de lungă durată eliberate de un stat membru al UE”, transmite administrația aeroportului.

Primul zbor regulat spre un stat terţ după implementarea EES va fi Sibiu – Londra Luton, cu deschiderea check-in-ului la ora 16:05 şi plecarea programată la ora 18:05.

