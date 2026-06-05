România inițiază demersuri pentru un nou împrumut american de circa 3 mld. $ destinat înzestrării militare

Guvernul a aprobat transmiterea unei scrisori către Guvernul Statelor Unite ale Americii prin care ministrul Apărării își exprimă intenția de a iniția consultări în vederea încheierii unui nou acord de împrumut din fondurile suplimentare disponibile în cadrul programului Foreign Military Financing (FMF) Direct Loans.

Analiza preliminară realizată la nivelul Ministerului Apărării Naționale indică un potențial de utilizare suplimentară de circa 3 miliarde de dolari din fondurile destinate programului FMF Direct Loans.

Estimarea vizează finanțarea unor contracte în derulare — acorduri guvern la guvern de tip Letter of Offer and Acceptance (LOA) — și amendamente la contracte existente, fără a implica suplimentarea bugetului MApN, creditele de angajament și bugetare aferente fiind deja incluse în bugetul aprobat prin Legea bugetului de stat nr. 43/2026.

Demersul este motivat de reautorizarea, la 4 februarie 2026, de către Departamentul de Stat al SUA a unor fonduri suplimentare de 8 miliarde de dolari destinate programului FMF Direct Loans pentru anul fiscal 2026 — care se închide la 30 septembrie 2026 —, la care se adaugă alte 8 miliarde de dolari pentru FMF Loan Guarantees. Ministerul Apărării Naționale a fost informat în acest sens de către United States Military Group (USMG).

Transmiterea scrisorii către partea americană reprezintă o etapă preliminară în procesul de consultări și negocieri și nu generează obligații juridice sau financiare pentru România. Eventualele implicații financiare urmează să fie stabilite în cadrul negocierilor privind acordul de împrumut și vor fi supuse procedurilor interne de aprobare conform legislației naționale.

Ce este programul FMF și cum a mai folosit România acest mecanism

Programul Foreign Military Financing (FMF) este gestionat de Guvernul SUA și pune la dispoziție fonduri pentru împrumuturi directe acordate statelor aliate și partenere pentru achiziția de echipamente militare americane și pentru dezvoltarea capabilităților naționale de apărare. Anterior, singurul stat care beneficiase de acest mecanism fusese Polonia.

România a deschis calea accesării acestui instrument în august 2024, când Executivul a modificat OUG 64/2007 privind datoria publică, pentru a include mecanismul FMF ca instrument de finanțare a datoriei publice guvernamentale. Cadrul a fost ulterior consolidat prin OUG nr. 101/2024, care stabilește rolurile instituționale ale MApN și Ministerului Finanțelor și mecanismele de integrare a acestor instrumente în finanțele publice.

Primul acord a fost semnat în septembrie 2024: un împrumut de 920 de milioane de dolari, cu o perioadă de rambursare de 12 ani și o perioadă de grație de un an de la data primei trageri. Din suma totală, 700 de milioane de dolari au revenit Ministerului Apărării Naționale, iar 220 de milioane de dolari Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, pentru compania Romarm — România urmând să devină unicul producător de muniție pentru tancul Abrams în Europa. Data de disponibilitate a sumelor din primul împrumut este 25 septembrie 2027, iar MApN asigură angajarea integrală a componentei sale de 700 de milioane de dolari până la termenul stabilit.

Împrumutul FMF permite achiziționarea de echipamente din SUA

Noul demers se înscrie în contextul angajamentelor asumate de România la Summitul NATO de la Haga din 2025, unde țara noastră și-a asumat pachetul de Ținte de Capabilități 2025. Acesta prevede alocarea a 3,5% din PIB pentru investiții directe în apărare și a 1,5% pentru alte investiții în apărare și securitate, până în anul 2035.

Pentru perioada 2026-2029, Ministerului Apărării Naționale îi sunt alocate credite bugetare pentru înzestrare în valoare de circa 110,5 miliarde de lei, din care 2,85 miliarde lei sunt asigurați prin împrumutul FMF contractat în 2024, iar 40,4 miliarde lei sunt planificați prin instrumentul european SAFE — MApN urmând să beneficieze de 9,53 miliarde de euro prin acest din urmă mecanism. În afara împrumutului deja contractat, MApN mai are în derulare contracte FMS în valoare de 3 miliarde de dolari pentru aceeași perioadă.

Un împrumut FMF reprezintă pentru România un instrument complementar față de SAFE. Acesta poate finanța integral contracte FMS derulate cu Guvernul SUA — spre deosebire de SAFE, care permite achiziția de echipamente non-UE doar în proporție de 35% dintr-o capabilitate și nu acoperă contractele de tip FMS guvern la guvern.

Din perspectiva costurilor, diferența de dobândă la împrumuturile în dolari cu maturitate de 12 ani între România și SUA este de aproximativ 2,2%, dobânda finală stabilindu-se la momentul contractării și având caracter confidențial.

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