România a încheiat cu succes toate evaluările OCDE prevăzute în 2024 – șanse să aderăm în 2026

Toate evaluările Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) programate pentru anul 2024 au fost încheiate cu succes, respectiv 12 din 12, a anunţat, joi, Luca Niculescu, secretar de stat în cadrul MAE şi coordonator naţional pentru procesul de aderare a României la OCDE.

„Cu bucurie am aflat azi că am încheiat cu succes toate evaluările OCDE pe care ni le propuseserăm pentru 2024. Adică 12 din 12. Am primit ultimele două Avize Formale din cele aşteptate, la Comitetul de Pescuit şi cel de Sănătate. Multe mulţumiri colegilor din instituţiile implicate! Sunt multe şi sunt mulţi”, a scris Luca Niculescu pe pagina sa de Facebook.

Mai sunt 13 Comitete de închis, iar dacă se menţine ritmul actual, România va intra în OCDE în 2026.

„Ne aflăm la jumătatea drumului. Mai avem 13 Comitete de închis. Şi, dacă menţinem ritmul de până acum, vom intra în OCDE în 2026, aşa cum ne-am propus. Sigur că vor mai fi dificultăţi, pentru că sunt dosare complexe, iar exigenţa OCDE este binecunoscută. Dar, după cum spunea cineva, drumurile prea uşoare nu duc de obicei nicăieri”, a mai scris Niculescu pe pagina sa de socializare, menţionând că a aflat vestea ultimelor două avize chiar la OCDE, „în timpul unor discuţii pentru evaluările din anul care tocmai a început”.

România, evaluată în 26 de comitete

Luca Niculescu declara la sfârșitul lunii ianuarie, pentru Agerpres, că ritmul evaluărilor este în grafic:

„Sunt 26 de comitete care evaluează România și care acoperă practic tot spectrul de politici publice din țara noastră. 26 de comitete care merg de la guvernanța publică până la digitalizare, de la agricultură la sănătate, de la protecția mediului la pescuit. Deci, vedeți cât de mare este această paletă pe care o acoperă? Am trecut prin 25 de evaluări în clipa de față și pot să spun că ritmul este unul bun, iar ceea ce ne-am propus până acum s-a împlinit. Adică, am reușit să încheiem evaluările în aproape jumătate dintre aceste comitete, în 12”, a explicat Luca Niculescu.

Despre avantajele ader[rii la OCDE

„Aderarea la OCDE este un puternic indicator de încredere pentru parteneri. Vor fi consecințe foarte pozitive pentru stimularea fluxurilor de capital pentru investițiile străine directe în România, iar extensia practică a acestei încrederi se va traduce, inclusiv, așa cum spuneați, prin creșterea rating-ului de țară. O altă consecință va fi și dezvoltarea pieței de capital din România, posibilitatea de a ne racorda mai lesne la piețe internaționale din spațiul extra-european”. Deci, da, răspunsul este categoric da”, a explicat Luca Niculescu.

Coordonatorul naţional pentru procesul de aderare se declară convins că aderarea va avea loc în 2026: „Nu există în clipa de față un proiect mai solid, mai consistent, în care să fie implicată societatea românească. Sper din toată inima și am convingerea de fapt, că 2026 va fi anul în care România va intra în OCDE”.

****