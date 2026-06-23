România a încasat marți 2,25 mld. € din PNRR – cererea de plată nr. 4, achitată integral de Comisie. Rămân 7 mld. € de atras

Ministrul interimar al Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat marți că România a primit 2,25 miliarde de euro din cererea de plată nr. 4 din PNRR, aceasta fiind achitată integral de către Comisie.

El a precizat că este vorba despre bani europeni nerambursabili, adică din componenta de grant a Planului de Redresare și Reziliență. Ultimele cereri de plată trebuie depuse la sfârșitul lunii septembrie, în condițiile în care reformele trebuie încheiate până la 31 august.

„2.251.481.951 Euro au intrat azi oficial în contul României. Cererea de plată nr. 4 din PNRR: aprobată integral, plătită integral. 2,25 miliarde Euro, bani europeni nerambursabili”, a anunțat Dragoș Pîslaru, într-o postare pe Facebook.

România a încasat 13 mld. € din PNRR

Ministrul interimar al Finanțelor Alexandru Nazare a anunțat la rândul lui că suma va asigura lichiditatea necesară pentru a acoperi mai ușor o serie de plăți de aproximativ 12 miliarde lei scadente pe 24 iunie, fără a fi nevoie să fie folosite rezervele în valută ale ministerului.

„Virarea banilor astăzi are și o importanță practică pentru administrarea finanțelor publice. Suma va fi convertită în lei tot astăzi și va alimenta contul Trezoreriei. Acest lucru ajută Ministerul Finanțelor să asigure lichiditatea necesară pentru a acoperi mai ușor plățile de aproximativ 12 miliarde lei scadente pe 24 iunie, fără să fim nevoiți să ne împrumutăm pe termen scurt sau să folosim din rezervele în valută ale Ministerului Finanțelor”, a transmis ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare.

După această plată, România ajunge la aproximativ 12,97 miliarde de euro atrași prin PNRR, adică aproape 61% din alocarea totală.

PNRR-ul României trece de 60% implementare

Ministrul Pîslaru declara în luna mai că, după ce a fost aprobată cererea de plată numărul 4, PNRR-ul României trece de 60% implementare și țara noastră nu se mai află la coada clasamentului în materie de încasare a banilor alocați.

El preciza atunci că România mai avea de încasat o sumă de 4,9 miliarde de euro pe partea de grant.

Plata de marți urmează celei de-a patra cereri de plată a României, depusă la 19 decembrie 2025. Această cerere a inclus 38 de etape intermediare și 24 de obiective, corespunzând unor pași importanți în realizarea reformelor și a investițiilor.

Comisia a aprobat cea de-a patra cerere de plată a României, în valoare de 2,62 miliarde de euro, la 14 mai 2026. Plățile efectuate marți, în valoare de 2,25 miliarde de euro (după deducerea prefinanțării), vin în urma avizului favorabil al Comitetului economic și financiar al Consiliului.

Guvernul a finalizat ultima renegociere a PNRR

Amintim că Guvernul a adoptat luni seară, într-o ședință extraordinară de Guvern, un memorandum propus de Ministerul Fondurilor Europene prin care se finalizează ultima modificare a PNRR, după cum a anunțat premierul interimar Ilie Bolojan.

Componenta de grant a rămas întreagă după negocierile finale cu Comisia, la 13,6 miliarde de euro, suma fiind complet realizabilă la nivel de investiții și recepționarea lor – sunt proiecte fie deja finalizate, fie proiecte care sunt peste 90% îndeplinite.

”Suntem în faza în care echipele ministerelor noastre, conduse de Ministerul Proiectelor Europene, au finalizat discuțiile cu echipele tehnice ale Comisiei Europene ca România să poată finaliza absorbția fondurilor europene. A fost nevoie de discuții de peste două luni de zile, în această perioadă, pentru a clarifica cum vom realiza cele 66 de reforme și cum atingem cele 385 de țințe și de jaloane pe care România s-a angajat să le atingă. În urma acestor negocieri suntem în situația în care obiectivul nostru principal a fost să nu pierdem sumele care au fost alocate pe componenta de grant – deci e vorba de sumele nerambursabile. În urma acestor negocieri colegii noștri au reușit să păstreze cele 13,6 miliarde de euro care erau sumele nerambursabile. Asta înseamnă că până la sfârșitul lunii august mai trebuie să absorbim aproape 5 miliarde de euro din această sumă, în așa fel încât să putem achita lucrările care sunt în stadii avansate”, a spus premierul interimar, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Pe componenta de împrumut, suma care a rămas după aceste discuții, la final, este de 6,64 miliarde de euro.

”Aici avem o reducere de 1,2 miliarde euro față de sumele anterioare, de la sfârșitul anului trecut, ca urmare a faptului că o parte din proiecte nu pot fi finalizate și, pe de altă parte, datorită calculelor care au fost făcute pe componentele de investiții”, a arătat Bolojan.

Potrivit premierului interimar, principalele discuții purtate în această perioadă au fost legate de păstrarea pe componenta de grant a investițiilor cu risc minim de nerealizare. S-au făcut astfel mutări de proiecte – cele într-un stadiu avansat au fost mutate pe grant, iar cele cu probleme de progres al lucrărilor au fost mutate pe componenta de împrumut pentru a nu pierde banii din grant.

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