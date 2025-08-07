cursdeguvernare

8 august, 2025

România a fost importator net de energie în T2 2025

De Vladimir Ionescu

7 august, 2025

Cererea de energie electrică a economiei naționale a scăzut în T2 2025 cu 1% în raport cu T2 2024, în timp ce producția internă a scăzut an/an cu 2%, conform datelor OMV Petrom (SNP), care operează o centrală pe gaz la Brazi.

Potrivit Petrom, România a fost importator net de energie în T2 2025.

”Cererea de energie electrică a fost cu 1% mai mică față de perioada similară a anului precedent, în timp ce producția internă a scăzut cu 2% față de perioada similară a anului precedent, ceea ce a făcut ca România să devină importator net de energie electrică în al doilea trimestru al anului 2025. Contribuția surselor hidro și a cărbunelui la mixul total de producție a scăzut semnificativ față de perioada similară a anului precedent, în timp ce energia electrică provenită din surse solare, eoliene și gaze naturale a crescut față de aceeași perioada a anului precedent”, a declarat Christina Verchere, directorul general al companiei.


În plus, conform datelor Petrom, cererea pentru carburanți pe segmentul de vânzări cu amănuntul a fost stabilă în T2 2025 față de perioada similară a anului precedent. Cererea comercială a scăzut cu 4% față de perioada similară a anului trecut, pe fondul unei evoluții slabe a sectorului industrial.

În același timp, cererea de gaze a crescut cu aproximativ 9% față de perioada similară a anului precedent, generată de un consum mai mare din partea gospodăriilor și a întreprinderilor mici și mijlocii, pe fondul unei vremi mai reci, în special în lunile aprilie și mai.

Impactul inflației mai mari în consum, de la 1 august încolo

Oficialii Petrom au mai transmis că, în ciuda creșterii economice relativ reduse din acest an, economia va continua tendința ascendentă.

Radu Căprău, membru al directoratului pentru Rafinare și Marketing, a declarat în conferința cu analiștii că cererea pentru produsele companiei va rămâne constantă pe termen scurt, în ciuda creșterilor de accize și TVA.

”În general, atunci când avem ajustări, ca în acest caz particular pentru noi (…), la accize și TVA, nu vedem un impact imediat asupra cererii. Așadar, în general, pentru produsele de bază, cererea rămâne o vreme la un nivel neschimbat. Deci ne menținem cu prognoza curentă de a avea o cerere stabilă. Cel mai probabil, impactul va fi vizibil și resimțit în sensul unei scăderi începând de anul viitor, începutul anului următor, așa cum numim noi, pe termen mediu. Și, în general, când vorbim despre impactul asupra vânzărilor legate de indicatorii macroeconomici, creșterea economică este cea care ne oferă cea mai bună indicație în această privință, care, întradevăr, este relativ lentă sau redusă pentru acest an, dar totuși are o tendință ascendentă”, a spus Căprău.

(Citește și: ”Scumpiri concrete: +40 de bani la litrul de carburant, majorare de preț la biletele de tren și de transport integrat”)


***

