România, exporturi record de autoturisme noi în 2024: 12 mld. euro și o balanță comercială puternic pozitivă

România a avut anul trecut o balanță comercială pozitivă în ceea ce privește comerțul cu autoturisme noi, potrivit datelor transmise de Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA).

Acestea arată că exporturile de autoturisme noi s-au cifrat în 2024 la 12 miliarde de euro, în timp ce importurile de autoturisme noi au fost în valoare de 3,5 miliarde de euro. Asociația industriei auto mai arată că importurile de autoturisme rulate au însumat 3,4 miliarde de euro.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile spune că dorește să demonteze o serie de informații false vehiculate recent în mass-media conform cărora valoarea exporturilor din industria auto ar fi inferioară importurilor, sugerând o presupusă performanță slabă a sectorului.

„Această interpretare nu reflectă realitatea economică și comercială a industriei auto din România”, spun reprezentanții APIA, care resping ideea că sectorul auto românesc ar fi neperformant.

Industria auto românească este foarte competitivă pe piețele internaționale. Dacia este printre cele mai vândute mărci din Europa

„Cifrele vehiculate în presă aferente exporturilor de 43 miliarde de euro și cele aferente importurilor de 45 miliarde de euro sunt supraevaluate în cifre absolute. Aceste valori nu reflectă structura reală a fluxurilor comerciale specifice industriei auto, incluzând segmente care nu sunt direct relevante pentru evaluarea performanței sectorului”, arată cei de la APIA.

În realitate, România a exportat în 2024 autoturisme noi în valoare de aproximativ 12 miliarde de euro în timp ce importurile de autoturisme noi au fost de 3,5 miliarde de euro.

„Aceste cifre demonstrează un randament pozitiv al exporturilor față de importuri, ceea ce subliniază competitivitatea industriei auto românești pe piața internațională. Chiar și luând în considerare importurile de autoturisme rulate, care au însumat 3,4 miliarde de euro, balanța comercială rămâne favorabilă exportului de autoturisme noi”, mai afirmă reprezentanții APIA.

APIA cere măsuri împotriva importurilor de mașini rulate. Aproape un sfert din autoturismele rulate importate au peste 15 ani vechime

Asociația spune însă că importurile de autoturisme rulate generează pierderi economice semnificative pentru statul român, întrucât o mare parte dintre acestea sunt importate „la negru”, fără a fi fiscalizate sau fiscalizate necorespunzător.

Datele arată că, anul trecut, dintre cele peste 340.000 de autoturisme rulate aduse în România, peste 80.000 au mai mult de 15 ani vechime.

APIA transmite că este necesară „introducerea unui impozit general anual pentru autoturisme în funcție de norma de poluare și de anul de fabricație, iar o astfel de măsură ar contribui la protejarea sănătății publice, la îmbunătățirea siguranței rutiere și la reducerea impactului asupra bugetului de stat, încurajând în același timp achiziția de autoturisme mai noi, mai sigure și cu un nivel de poluare redus”.

Producția de autovehicule din România – nou record în 2024

Producția de automobile din România a ajuns în 2024 la un număr record de 560.102 unități, în creștere cu 9,2% față de recordul anterior stabilit în 2023, potrivit datelor publicate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM).

România are două mari fabrici de autovehicule, la Mioveni (Dacia) și la Craiova (Ford Otosan). Din volumul total al producției pe anul trecut, Dacia a produs 309.432 de unități, ușor sub 2023, în timp ce Ford Otosan a produs 250.670 unități, un plus substanțial.

Ford și-a crescut masiv producția în ultimii ani, din care doar în 2024 cu mai bine de 50.000 față de 2023, respectiv un plus de 31%. Evoluția a venit pe fondul dezvoltării liniilor de producție prin incorporarea celor două modele Transit și Tourneo Courier, care au înlocuit producția modelului EcoSport. Din volumul total al producției de la Craiova din 2024, SUV-ul Puma a avut o contribuție de 166.242 de unități, în timp ce cele două Courier au adunat 84.239 de unități.

***