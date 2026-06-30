Parlamentul a aprobat un pachet de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor din PNRR – Ilie Bolojan: „Evităm penalizări financiare de peste 2,7 mld. euro”

România evită ”penalizări financiare de peste 2,7 miliarde de euro”, după ce Parlamentul a aprobat marți un pachet important de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor PNRR, a transmis Ilie Bolojan.

„Astăzi, Parlamentul a aprobat un pachet important de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR. Legile adoptate vizează digitalizarea şi eficientizarea activităţii în cercetare, modernizarea legislaţiei din domeniul apelor, măsuri pentru o mai bună administrare a terenurilor agricole ale statului, dar şi accelerarea investiţiilor publice, în special în domeniul construcţiilor”, anunţă premierul interimar.

Ministerele de profil – al Educației și Cercetării, cel al Mediului și cel al Agriculturii – au pregătit înaintea votului legislativului proiectele de lege și le-au discutat cu experții executivului comunitar, mai spune Ilie Bolojan:

„Aceste proiecte au fost discutate cu reprezentanţii Comisiei Europene, care au confirmat că prevederile respectă angajamentele asumate de România. Prin adoptarea acestor legi, evităm penalizări financiare de peste 2,7 miliarde de euro şi ne asigurăm că România nu pierde fonduri europene importante”.

Noile măsuri vor reduce blocajele administrative şi vor permite implementarea mai rapidă a proiectelor de investiţii aflate în derulare.

„Mulţumesc tuturor parlamentarilor care au susţinut aceste proiecte. Prioritatea noastră este să nu pierdem bani europeni şi să finalizăm investiţiile de care România are nevoie”, a adăugat Ilie Bolojan.

Reamintim că toate proiectele din PNRR trebuie finalizate până la 31 august.

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