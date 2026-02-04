Președintele Dan – reacție la Raportul din Congresul SUA care vorbește despre interferența Comisiei Europene în alegeri: România este o democrație puternică, iar referirile la ea sunt contextuale

„România este o democrație puternică, în care deciziile instituțiilor responsabile luate conform Constituției și legilor în vigoare sunt și trebuie respectate”, transmite președintele lui Nicu;or Dan, după publicarea Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA. Documentul vorbește despre interferența Comisiei Europene în alegerile din câteva state membre, iar referirea la România apare în contextul anulării primului tur al prezidențialor din 2024.

”Noi documente, nepublice, aruncă îndoieli asupra acuzaţiilor privind interferenţa rusă care a făcut ca o instanţă din România să anuleze rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2024 din ţară”, precizează Comisia americană, un punct de vedere similar celui susținut de suveraniști, care acuză că anularea s-a făcut la presiunea Comisiei Europene.

Prezentăm integral mesajul președintelui României:

„România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa țării noastre sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare.

Referirile la alegerile prezidențiale din 2024 prezentate în raport sunt strict descriptive și reflectă doar parțial răspunsul unei singure companii private, platforma TikTok. Acestea nu reprezintă și nici nu se pot substitui unei evaluări juridice. În același timp, chiar platforma TikTok a admis în mai multe rapoarte publice că a identificat în mod proactiv mai multe rețele de influență ascunsă, a prevenit și a eliminat zeci de mii de conturi și interacțiuni false și a interzis sute de conturi care imitau candidați la președinție.

Indiferent de concluziile tehnice ale TikTok citate în raport, decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale în fața unei amenințări asimetrice, bazat pe evaluările instituțiilor de securitate națională și pe autoritatea Curții Constituționale a României.

Decizia CCR s-a fundamentat pe documentele care indicau fără echivoc denaturarea egalității de șanse între candidați și vicierea masivă a campaniei electorale de către un singur candidat prin utilizarea netransparentă și ilegală a tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale, precum și prin finanțarea nedeclarată a campaniei electorale, inclusiv în mediul online.

Ingerințele Federației Ruse în procesele electorale din țările europene, inclusiv din România, au fost evidențiate și de rapoarte oficiale ale NATO, Uniunii Europene și Guvernului Marii Britanii. Imixtiunea malignă a Federației Ruse nu s-a limitat la o singură platformă de social media, ci face obiectul unei ample campanii de manipulare cu scopul de a destabiliza democrațiile europene, demers care se derulează de mulți ani sub forma unui veritabil război hibrid.

România este o democrație puternică, în care deciziile instituțiilor responsabile luate conform Constituției și legilor în vigoare sunt și trebuie respectate. Angajamentul României pentru statul de drept, transparență, libertate de exprimare și corectitudinea proceselor electorale rămâne neclintit, ca și angajamentul față de toți aliații și partenerii noștri strategici.”

Raportul american ce pune la îndoială interferența Rusiei, dar acuză o cenzură și un amestec al Comisiei Europene

Într-un raport preliminar de 160 de pagini, formulat în termeni duri, Comisia juridică a Camerei Reprezentanților, dominată de republicani, susține că executivul UE ar fi încercat 10 ani să „cenzureze internetul global” și libertatea de exprimare a cetățenilor americani.

Intitulat „Ameninţarea Cenzurii străine: Campania Europei de cenzură a internetului global”, raportul conține și o referire la alegerile prezidențiale anulate în România:

“În decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a anulat rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale, câștigate de puțin cunoscutul candidat populist independent Călin Georgescu, după ce serviciile de informații românești au susținut că Rusia l-a susținut pe Georgescu printr-o campanie coordonată pe TikTok”.

TikTok a declarat Comisiei judiciare că „nu a găsit și nici nu i s-a prezentat nicio dovadă a unei rețele coordonate de 25.000 de conturi asociate cu campania domnului Georgescu. Comisia Europeană a folosit acuzația de interferență rusească pentru a investiga practicile de moderare a conținutului TikTok.

De la intrarea în vigoare a Legii privind serviciile digitale (DSA) în 2023, Comisia Europeană a exercitat presiuni asupra platformelor pentru a cenzura conținutul înaintea alegerilor naționale din Slovacia, Țările de Jos, Franța, Republica Moldova, România și Irlanda, precum și înaintea alegerilor europene din iunie 2024, menționează documentul din legislativul american.

Documente care nu sunt publice prezentate Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților ar arăta că aceste presiuni au fost exercitate în mod regulat pentru a dezavantaja partidele politice conservatoare sau populiste din statele membre ale UE.

Conform raportului citat, Comisia Europeană încearcă să influențeze statele membre ale UE prin controlul discursului politic în perioadele electorale.

Principalele mențiuni din acest raport american:

”Se pare că interferenţa în alegeri este ceva obişnuit pentru Comisia Europeană. Înaintea a cel puţin opt scrutinuri din şase ţări europene, înccepând din 2023, Comisia s-a întâlnit cu reprezentanţii platformelor pentru a-i presa să cenzureze discursul politic în zilele dinaintea votului”, susţine Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor, pe reţeaua X.

”Iar noi documente, nepublice, aruncă îndoieli asupra acuzaţiilor privind interferenţa rusă care a făcut ca o instanţă din România să anuleze rezultatele alegerilor prezidenţiale din 2024 din ţară”, afirmă Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor.

Reprezentanţii TikTok au declarat Comisiei Europene că nu au găsit ”nicio dovadă” a unei campanii ruseşti coordonate pentru a-l impulsiona pe candidatul câştigător Călin Georgescu – principala acuzaţie formulată de autorităţile române – şi că au informat autorităţile despre acest lucru.

”De atunci, relatările publice au arătat că presupusa campanie rusească pe TikTok a fost finanţată, de fapt, de un alt partid politic din România”, susţine Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor.

****