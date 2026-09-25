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Europa & Lumea

România elimină taxa de trecere a podului de la Giurgiu – Ruse și propune Bulgariei să facă același lucru

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De Iulian Soare

25 septembrie, 2026

România nu va mai percepe taxa de trecere a Podului peste Dunăre pe direcția Giurgiu – Ruse, începând cu 1 octombrie, și propune Sofiei să ia o decizie similară.

Ministerul român al Transporturilor a solicitat deja acest lucru Guvernului bulgar pentru fluidizarea traficului, a declarat pentru BTA secretarul de stat Horațiu Cosma.

Am notificat guvernul bulgar și i-am sugerat să ia în considerare o măsură similară pentru eliminarea taxei pe secțiunea de la Ruse la Giurgiu ”, a declarat Cosma pentru jurnaliștii bulgari.

Întrebat dacă o astfel de mișcare ar necesita un nou acord între cele două țări, secretarul de stat a explicat că tratatele bilaterale actuale permit deja astfel de modificări ale regimului de tranzit.

La începutul acestei săptămâni, ministrul român al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat că, începând de luna viitoare, șoferii vor putea traversa gratuit cele trei poduri cheie peste Dunăre.

Pe lângă podul dintre Giurgiu și Ruse, România va renunța la plata podului Fetești-Cernavodă de pe autostrada A2, precum și a podului Giurgiu-Vadu Oii, care leagă regiunile istorice Muntenia și Dobrogea.

(Citește și: Bulgaria vrea pod peste Dunăre la Silistra-Călărași. Ministru de la Sofia: Nu e problemă de finanțare, o vom asigura, dar nu există dorință din partea României)

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