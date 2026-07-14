Fitch și Moody’s bat la ușă: România începe discuțiile cu agențiile de rating, cu deficit înjumătățit dar fără guvern – Daniel Dăianu: „Blocajul politic poate anula din resursele de care avem absolută nevoie”. Nicușor Dan: „Nu văd un risc de retrogradare”

Săptămâna aceasta marchează începutul unei runde critice de discuții ale autorităților române cu agențiile internaționale de rating. Acestea vin în contextul în care România e obligată, pentru a nu agrava situația economică și bugetară, să își păstreze calificativul investment-grade, aflat actualmente la limita de jos – pe ultima treaptă investment-grade, BBB- cu perspectivă negativă de la toate cele trei agenții majore.

Riscurile de retrogradare sunt considerate mici de către analiști, economiști și reprezentanții autorităților, cu toate că criza politică prelungită și lipsa de consens pe reformele de care contează intrarea în țară a 4,5 miliarde de euro din PNRR ridică semne de întrebare – inclusiv asupra capacității statului de a-și menține traiectoria de consolidare fiscală.

Prima delegație a agențiilor de rating vine la București în 18 iulie. Până atunci există discuții în formal online

Reprezentanții agenției Fitch – a cărei delegație e prima ce vine la București pentru discuții cu autoritățile, în 18 iulie, și care va publica raportul referitor la România la sfârșitul lunii iulie – au avut programate discuții, marți, în format online, cu Ministerul Finanțelor, Banca Națională a României și Consiliul Fiscal, urmând ca miercuri să poarte convorbiri cu economiști și reprezentanți ai mediului privat.

Joi este programată o altă rundă de discuții online, de această dată cu oficiali ai agenției Moody’s. Aceste discuții pregătesc următoarele rapoarte de evaluare și risc de țară ale agențiilor, care vor decide dacă România își păstrează sau nu statutul de investment-grade, de care depinde păstrarea corecției bugetare în limite normale.

În cazul în care România pierde calificativul, finanțarea deficitelor încă mari ale anilor viitori se va dovedi mai complicată, iar corecția ar putea deveni una agresivă, dictată de piețe.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat vineri că planul de finanțare al statului este realizat în proporție de 49% la jumătatea anului. Nazare a transmis și că întâlnirile cu agențiile sunt „pregătite intens”.

„Zilele acestea pregătim intens următoarele întâlniri cu agențiile, care încep deja săptămâna viitoare, atât în format fizic, cât și online. Este obligatoriu să menținem calificativul de rating, pentru ca finanțarea României să rămână în linie dreaptă”, a transmis Nazare printr-o postare pe Facebook.

Daniel Dăianu: „Ce contează este execuția bugetară pe 5 luni, dar necazul e când ai un blocaj ce poate anula din resursele financiare de care România are absolută nevoie”

La rândul său, președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, a arătat marți că instituția pe care o conduce are și ea programate discuții, marți, cu Fitch.

Dăianu a punctat că execuția bugetară pe primele cinci luni „este bună – deficitul s-a înjumătățit aproape”, dar a avertizat că blocajul politic prelungit poate anula din resursele financiare de care România are nevoie absolută.

„Ce contează este execuția bugetară pe 5 luni – e bună, deficitul s-a înjumătățit aproape. Dar discutăm și despre crize politice și căderi de guvern – se întâmplă, în democrație se întâmplă. Necazul e când ai un blocaj, când pare că nu se mai poate deschide o ușă pentru o ieșire din blocaj și când un asemenea blocaj poate anula din resurse financiare de care România are absolută nevoie. Avem căderi de guverne în UE, dar situația nu e așa de gravă ca la noi. Eu m-am ferit să numesc complicațiile situației economice din România un dezastru, dar vedeți ce se întâmplă în acest moment. Suprastructura politică – partidele politice adică – dă rateuri, iar asta va afecta și economia, chiar dacă ea e parțial decuplată și continuă să lucreze. Dar politicul poate să lovească și în economie dacă nu se înțelege că nu putem prelungi acest impas – iar alegerile anticipate înseamnă, iar, multă incertitudine”, a afirmat Dăianu, într-o intervenție la Digi24.

De notat de asemenea că un raport recent al Erste Bank estimează că agențiile vor menține cel mai probabil ratingul României în acest an, dar în așteptarea bugetului pe 2027, care trebuie pregătit în linie cu țintele asumate de România pentru continuarea reducerii deficitului.

Presiunea asupra calificativului rămâne una reală și depinde, în principal, de execuția bugetară din acest an – văzută pozitiv până acum de agenții și piețele financiare – precum și de capacitatea politică de a livra un buget credibil pentru anul viitor, arătau săptămâna trecută analiștii Erste.

Nicușor Dan: „Evaluarea ține de agențiile de rating, dar eu personal nu văd în momentul acesta un risc de retrogradare”

Președintele Nicușor Dan a declarat marți, într-o conferință de presă de la Paris, că prima delegație a unei agenții de rating vine la București pe 18 iulie. Șeful statului a precizat că există un consens al tuturor partidelor de a coopera și de a se întâlni, dacă este necesar, cu delegațiile agențiilor de evaluare.

„Dacă solicită să ne întâlnim, mă voi întâlni”, a spus Nicușor Dan, întrebat dacă și el se va întâlni cu agențiile de rating.

În ceea ce privește deficitul bugetar și riscul de retrogradare, președintele a arătat că bugetul aprobat de Parlament în martie nu va fi modificat, iar cifrele parțiale pe primele 5-6 luni sunt bune, element ce scade semnificativ riscul de retrogradare.

„Chiar stăm mai bine decât prognozat, asta poate și din cauză că bugetul a fost adoptat în martie și nu în decembrie-ianuarie”, a afirmat el.

Nicușor Dan a adăugat că nu vede, personal, un risc de retrogradare a ratingului în acest moment, dar a punctat că stabilitatea politică este un factor relevant în evaluarea agențiilor.

„Evaluarea ține de agențiile de rating, dar eu personal nu văd în momentul acesta un risc. Evident că atunci când agenția vine și te evaluează, componenta de stabilitate politică e relevantă. Dacă există garanția că nu ne abatem de la țintele de deficit, nu văd riscul acesta, dar trebuie să convingem”, a declarat președintele.

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