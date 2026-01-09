România deblochează jalonul și atinge ținta PNRR privind investiții în domeniul semiconductorilor: Valoarea contractelor depășește 375 mil. euro

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și Ministerul Economiei (MEDAT) anunță că România a îndeplinit, până la termenul de 31 decembrie 2025, Ținta 267 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), legată de participarea țării la un proiect european major din industria semiconductorilor.

Concret, această țintă se referă la implicarea României în Proiectul Important de Interes European Comun (PIIEC) „Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare”, prin care Uniunea Europeană sprijină dezvoltarea și producția de microcipuri. Pentru a-și îndeplini angajamentele, România trebuia să selecteze participanți și să contracteze proiecte în valoare de cel puțin 360 de milioane de euro.

Potrivit ministerelor, aceste condiții au fost îndeplinite și depășite. Au fost selectate peste 10 entități – companii, institute de cercetare sau organizații asociate – iar valoarea totală a proiectelor contractate depășește 375 de milioane de euro. De asemenea, un proiect care fusese blocat a fost reluat și finalizat.

Pentru realizarea acestui obiectiv, autoritățile au reluat procedurile administrative și evaluările necesare, astfel încât proiectele să poată fi aprobate și contractate. În total, au fost semnate 23 de contracte de finanțare, care includ atât participanți direcți la proiect, cât și parteneri indirecți.

Plăți de 112 mil. lei în decembrie

În luna decembrie 2025, au fost efectuate plăți în valoare de aproximativ 112 milioane de lei, aferente contractelor semnate în anul 2024 cu participanții direcți din cadrul proiectului.

Ministerele precizează că aceste investiții urmăresc să dezvolte, în România, activități legate de cercetare, producție și tehnologii avansate în domeniul semiconductorilor. Proiectele implică colaborarea dintre firme, universități și institute de cercetare și au ca scop crearea de competențe și produse cu valoare adăugată.

În urma atingerii acestei ținte din PNRR, autoritățile arată că România își poate continua participarea la alte proiecte europene similare, în domenii precum inteligența artificială, infrastructura digitală, biotehnologiile, vehiculele nepoluante sau materiile prime critice.

MIPE și MEDAT anunță că instituțiile și companiile interesate de viitoarele proiecte europene de acest tip pot lua legătura cu ministerele pentru a analiza posibilitățile de participare și finanțare.

***