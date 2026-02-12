România cumpără singurul port la Dunăre al Republicii Moldova de la BERD

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) a anunţat joi că urmează să finalizeze vânzarea Danube Logistics, operatorul Portului Giurgiuleşti (GIFP), către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa, deţinută de statul român, potrivit unui comunicat de presă citat de Agerpres.

Potrivit BERD, încheierea tranzacţiei este iminentă.

La finele anului trecut, BERD a semnat un acord privind vânzarea a 100% din acţiunile sale la ICS Danube Logistics, operatorul GIFP, către Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa. Aprobarea acordului de vânzare a fost anunţată de Portul Constanţa pe 12 februarie 2026.

În calitate de principală poartă maritimă a Moldovei, GIFP gestionează peste 70% din importurile şi exporturile pe apă ale ţării, jucând un rol esenţial în menţinerea lanţurilor de aprovizionare şi susţinerea stabilităţii economice.

Potrivit unui memorandum aprobat de Guvernul României în 2024, „Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG) este un nod logistic de importanță strategică care oferă importatorilor și exportatorilor servicii de transbordare și depozitare a mărfurilor, cu acces la o infrastructură de transport trimodală”.

Portul este amplasat pe sectorul maritim al fluviului Dunărea și permite acostarea navelor fluviale și a navelor maritime cu pescaj de până la 7 m și, respectiv, cu o capacitate de până la 10.000 tone. În prezent, PILG oferă servicii de transbordare la patru terminale:

➢ terminalul petrolier, dotat cu un parc de rezervoare cu o capacitate de 45 000 de tone de combustibil, prin care sunt importate produse petroliere și îngrășăminte lichide și prin care se exportă ulei de floarea-soarelui;

➢ două terminale cerealiere prin care se exportă cereale și semințe;

➢ un terminal de mărfuri generale și de containere unde se transbordează o gamă largă de mărfuri, printre care se numără – la import – cărbune, îngrășăminte, oțel și diverse materiale de construcții, cum ar fi nisip, pietre și pietriș, precum și – la export – cereale, semințe, șrot, DDGS (borhot furajer) și fier vechi.

Portul Constanța se angajează la investiții pe termen lung

Portul Constanţa se angajează să realizeze investiţii semnificative pe termen lung în dezvoltarea ulterioară a Portului Giurgiuleşti. Obiectivul strategic este de a extinde capacitatea acestuia, de a îmbunătăţi infrastructura şi de a consolida poziţia sa în regiunea Mării Negre şi în bazinul Dunării.

„Această tranzacţie marchează o piatră de hotar pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova şi integrarea sa în reţelele comerciale regionale şi globale. De asemenea, demonstrează încrederea crescândă a investitorilor în potenţialul Republicii Moldova şi importanţa sa strategică ca centru logistic şi de transport pentru regiunea extinsă”, a declarat şeful BERD pentru Republica Moldova, Giuseppe Grimaldi.

Sub conducerea BERD, portul a înregistrat o creştere constantă, volume de transport semnificativ mai mari, venituri şi profitabilitate

De la achiziţionarea Danube Logistics în 2021, BERD a fost acţionar unic al Portului Giurgiuleşti. Sub conducerea BERD, portul a înregistrat o creştere constantă, volume de transport semnificativ mai mari, venituri şi profitabilitate.

Drept urmare, Danube Logistics beneficiază acum de o structură robustă de capital şi de capacităţi diverse de manipulare şi depozitare a mărfurilor, susține instituția. Acordul încheiat cu Portul Constanţa îndeplineşte obiectivul declarat al BERD de a transfera în cele din urmă GIFP către un investitor strategic pe termen lung, pentru a consolida rolul GIFP în comerţul european.

„În calitate de operator al principalului port maritim-fluvial al Moldovei, Danube Logistics a depus eforturi mari pentru a poziţiona Portul Internaţional Liber Giurgiuleşti ca o poartă vitală pentru comerţ, investiţii şi creştere economică – nu doar pentru Moldova, ci pentru întreaga regiune. Suntem profund recunoscători pentru sprijinul BERD în aceşti ani de transformare. Sub noua conducere a Portului Constanţa, aşteptăm cu nerăbdare să extindem în continuare capacitatea şi capabilităţile portului, să asigurăm operaţiuni fără probleme şi să construim sinergii puternice”, a declarat directorul de la Danube Logistics, Mathias von Tucher.

Portul Constanţa aduce în Republica Moldova nu numai capital, ci şi decenii de expertiză operaţională şi un istoric solid în gestionarea infrastructurii maritime majore. Planul său strategic pentru GIFP include modernizarea durabilă a infrastructurii portuare, extinderea capacităţii, inclusiv noi dane şi dezvoltare terenuri, oferte mai largi de servicii pentru operatori şi sinergii şi integrare cu reţeaua comercială a Mării Negre.

***