joi

27 noiembrie, 2025

Stiri

România cumpără rachete Mistral de peste 625 de milioane euro, prin SAFE. Anunțul oficial al MApN

De Dan Stancu

26 noiembrie, 2025

Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, prin Direcțiile generale pentru armamente, au semnat, marți, contractul privind achiziția sistemelor de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL.

„Prețul achiziției este de 625.591.000 euro, fără TVA, și include 231 de sisteme MANPAD MISTRAL, 934 de rachete MISTRAL, servicii de instruire, muniții de antrenament, documentații, un simulator și suport logistic”, potrivit unui comunicat MApN.

Achiziţia se realizează în cadrul iniţiativei „European Joint Acquisition of Mistral System”, coordonată de Franţa, în care România este parte, alături de alte state europene precum Belgia, Cipru, Estonia şi Ungaria.


Programul „Sisteme de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acţiune, portabile – MANPAD MISTRAL” este inclus în Planul de investiţii pentru industria europeană de apărare, elaborat în baza Regulamentului „Acţiunea pentru securitatea Europei – SAFE”.

Achiziţia MANPAD a fost aprobată în Parlament în luna iunie 2022, iar beneficiari vor fi cele trei categorii de forţe ale Armatei României, precum şi Forţele pentru Operaţii Speciale.

Consiliul Suprem de Apărare al Țării (CSAF) a aprobat luni proiectele pe care Guvernul României vrea să le finanțeze prin programul SAFE de apărare a Uniunii Europene, prin care România va primi 16 miliarde de euro.

În valoare totală de 16.680.055.394 euro, aceste fonduri alocate României, vor fi destinate în proporție de 75% pentru achiziția de echipamente militare, ordine publică și apărare civilă.

Diferența de 25% reprezintă fonduri alocate infrastructurii duale, mai exact celor două capete de autostradă din Moldova – Pașcani-Siret și Pașcani-Ungheni.

(Citește și: „ReArm România”: Ne-am întors de la Summitul NATO cu angajamentul de-a urca la 5% din PIB cheltuielile pentru apărare. Următorul pas – ce este SAFE, cine-l coordonează în România, ce prevede”)

