România continuă demersurile pentru reluarea exporturilor de ovine și caprine. Următorii pași după aprobarea planului de către CE

România continuă demersurile diplomatice pentru adoptarea deciziilor necesare reluării exporturilor de ovine și caprine, după aprobarea de către Comisia Europeană a Planului de Acțiune transmis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), a transmis ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna.

„Continuăm demersurile diplomatice pentru adoptarea următoarelor decizii necesare reluării exporturilor de ovine și caprine, iar ANSVSA trebuie să implementeze într-un mod profesionist Planul de Acțiune”, a scris Tánczos Barna pe Facebook.

Potrivit ministrului, în discuția de vineri cu comisarul european pentru sănătate și bunăstarea animalelor, Oliver Várhelyi, au fost prezentate măsurile adoptate de România pentru combaterea pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine, precum și argumentele pentru adaptarea regulilor europene astfel încât să fie permis exportul animalelor vaccinate.

Următoarea etapă presupune implementarea măsurilor prevăzute în Planul de Acțiune de către ANSVSA și continuarea procedurilor europene care trebuie parcurse pentru modificarea restricțiilor și reluarea comerțului cu animale vii.

Planul transmis Comisiei Europene pe 11 septembrie prevede utilizarea diferențiată a celor 1,3 milioane de doze de vaccin puse gratuit la dispoziția României de Comisia Europeană. Schema de vaccinare este diferențiată în funcție de riscul epidemiologic.

În județele Constanța și Tulcea este prevăzută vaccinarea concomitentă împotriva pestei micilor rumegătoare și a variolei ovine și caprine, în timp ce în restul țării este prevăzută vaccinarea împotriva variolei ovine și caprine, potrivit ANSVSA.

Aplicarea schemei complete de imunizare în cele două județe din Dobrogea are ca obiectiv gestionarea riscului epidemiologic în această zonă, fără afectarea exporturilor de carcase, lapte și produse din lapte, a precizat autoritatea.

ANSVSA a anunțat că au fost încheiate acorduri cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia pentru exportul de animale

În paralel cu demersurile la nivel european, România lucrează la deschiderea piețelor din state terțe pentru animalele vaccinate. ANSVSA a anunțat că au fost încheiate acorduri cu Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia pentru exportul de animale în condiții de vaccinare în schemă completă.

Alte șapte acorduri similare se află în negociere avansată, potrivit autorității.

Aceste acorduri urmează să permită reluarea exporturilor către piețele respective după activarea noului statut epidemiologic și îndeplinirea condițiilor sanitare-veterinare stabilite pentru animalele vaccinate.

Reluarea exporturilor către statele terțe depinde, în continuare, de parcurgerea etapelor europene privind statutul epidemiologic al României și de implementarea măsurilor asumate prin Planul de Acțiune.

Restricțiile privind comerțul cu ovine și caprine au fost instituite în contextul focarelor de pestă a micilor rumegătoare și de variolă ovină și caprină.

În acest context, crescătorii de ovine au protestat marți în Piața Victoriei din București, solicitând, între altele, măsuri privind gestionarea focarelor, sacrificarea animalelor și reluarea exporturilor de ovine și caprine.

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