România coboară 12 locuri în clasamentul mondial al competitivității IMD. Cauzele și recomandările

România ocupă în 2026 locul 61 din 70 de economii evaluate în Anuarul Mondial al Competitivității IMD, față de locul 49 în 2025. Retrogradarea de 12 poziții survine după patru ani în care de oscilații între locurile 48 și 51.

În 2022, România ocupa locul 51. În 2023, a urcat la 48. În 2024, a coborât la 50, iar în 2025 la 49. Ediția 2026 marchează cea mai accentuată scădere din intervalul analizat.

Cei patru piloni prin care IMD măsoară competitivitatea — performanța economică, eficiența guvernamentală, eficiența în afaceri și infrastructura — înregistrează toți regres față de 2025, cu o singură excepție.

– Performanța economică

Pilonul performanței economice a coborât de la locul 33 în 2025 la locul 40 în 2026. Creșterea reală a PIB a fost de 0,7% în 2025, situând România pe locul 57 global. Inflația s-a menținut la 7,33%, locul 63 din 70. Deficitul de cont curent a atins -7,94% din PIB, locul 67 global.

PIB-ul total a fost de 428,7 miliarde de dolari — locul 36 global. PIB-ul pe cap de locuitor la paritatea puterii de cumpărare a ajuns la 48.183 de dolari, locul 41.

– Eficiența guvernamentală

Eficiența guvernamentală a scăzut de la locul 31 în 2025 la locul 34 în 2026. La nivel de subcategorii, finanțele publice se situează pe locul 69 din 70, cadrul instituțional pe locul 66, iar politica fiscală pe locul 63.

Raportul identifică drept provocare prioritară creșterea eficienței cheltuielilor publice în vederea reducerii deficitului bugetar.

– Eficiența în afaceri

Eficiența în afaceri a rămas la locul 55, același ca în 2025. Legislația pentru mediul de afaceri se află pe locul 63, cadrul societal pe locul 51.

Raportul recomandă sprijinirea companiilor pentru implementarea transformării digitale, însoțită de dezvoltarea competențelor aferente.

– Infrastructura

Infrastructura este singurul pilon cu evoluție pozitivă: de la locul 51 în 2025 la locul 47 în 2026.

Raportul recomandă accelerarea investițiilor în cercetare, dezvoltare și inovare, precum și modernizarea industriei naționale de apărare.

– Piața muncii și investițiile străine

România are o populație de 19,04 milioane de locuitori și o forță de muncă de 8,19 milioane de persoane. Rata șomajului a fost de 5,40%, locul 41 global. Stocul de investiții străine directe se ridică la 131,1 miliarde de dolari, cu un flux de intrări de 1,62% din PIB în 2024.

Raportul menționează ca direcție de acțiune și îmbunătățirea sistemelor de sănătate și educație, cu impact direct asupra capitalului uman pe termen mediu și lung.

România este evaluată în cadrul grupului Europa–Orientul Mijlociu–Africa, format din 45 de economii, și al grupului economiilor cu populație sub 20 de milioane de locuitori, format din 38 de economii.

Anuarul Mondial al Competitivității este publicat de IMD — International Institute for Management Development, o școală de business cu sediul la Lausanne, Elveția. De peste 35 de ani, IMD World Competitiveness Center realizează cercetări privind modul în care națiunile și companiile concurează pentru a pune bazele prosperității viitoare.

***