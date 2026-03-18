România a depus cererea de aderare la Agenția Internațională a Energiei. Miza: Integrarea pe piața internațională

România a transmis oficial cererea de aderare la Agenția Internațională pentru Energie (IEA), potrivit unui mesaj publicat pe rețeaua X de directorul executiv al instituției, Fatih Birol. Acesta a subliniat în postarea sa că, în urma întâlnirilor cu liderii români, a remarcat accentul pus de țară pe securitatea energetică și pe o strategie bazată pe „toate tipurile de combustibili și toate tehnologiile”.

Birol a fost în noiembrie la București, ministrul Energiei Bogdan Ivan anunțând ”susținerea totală pentru aderarea” țării noastre.

„Salut cererea formală primită din partea României pentru a deveni membru al IEA. Din întâlnirile mele cu liderii săi, știu că România are se concentrează puternic pe securitatea energetică și o abordare de tip «toate sursele și toate tehnologiile», bazată pe un mix energetic divers care include energie nucleară, regenerabile și gaze”, a scris Fatih Birol într-o postare pe rețeaua X.

I welcome the formal request just received from Romania to become an @IEA Member



From my meetings with its leaders, I know 🇷🇴 has a strong focus on energy security & an ‘all fuels & all technologies’ approach, based on a diverse energy mix including nuclear, renewables & gas pic.twitter.com/zHgHQ8PUbA — Fatih Birol (@fbirol) March 13, 2026

Obiectivul e integrarea României pe piața internațională de energie. Ce este Agenția Internațională pentru Energie

Agenția Internațională pentru Energie (IEA) este una dintre cele mai influente organizații internaționale din domeniul energiei. Aceasta a fost înființată în 1974, în contextul crizei petroliere din anii ’70, pentru a coordona politicile energetice ale statelor dezvoltate și pentru a preveni întreruperile majore în aprovizionarea cu energie.

În prezent, organizația reunește peste 40 de state membre și colaborează cu numeroase alte țări partenere din întreaga lume, fixând direcțiile energetice strategice la nivel global

Organizația a fost fondată de țări precum Austria, Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Irlanda, Italia, Japonia, Luxemburg, Țările de Jos, Norvegia, Spania, Suedia, Elveția, Turcia, Regatul Unit și Statele Unite.

Ulterior s-a extins prin aderarea altor state, printre care Grecia, Noua Zeelandă, Australia, Portugalia, Finlanda, Franța, Ungaria, Cehia, Coreea de Sud, Slovacia, Polonia, Estonia, Mexic, Lituania și, cel mai recent, Letonia, care a devenit membru în 2024.

În prezent, Chile, Columbia, Israel și Costa Rica se află în proces de aderare pentru a deveni membri cu drepturi depline ai organizației.

