România – cea mai mare scumpire a carburanților din UE în luna mai față de aprilie – În termeni anuali s-a clasat pe locul patru

În luna mai, comparativ cu aceeași lună din 2025, prețul combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal în UE a crescut cu 20,7% față de mai 2025, arată datele Eurostat publicate luni.

Aceasta urmează unor scumpiri de 20,8% în aprilie și 13% în martie, tot în termeni anuali. Aceste creșteri au fost cauzate de atacarea Iranului de SUA și Israel și blocarea Strâmtorii Ormuz.

Până în luna februarie, inclusiv, prețurile carburanților și lubrifianților erau în scădere, atât în UE cât și în majoritatea țărilor membre.

Prețurile carburanților și lubrifianților – Martie – Mai 2026 (% față de luna corespunzătoare)

În luna mai, România a înregistrat a patra cea mai mare creștere din UE, cu +30,4%, după Lituania (+30,8%), Luxembrurg (+32,2%)și Bulgaria (+34%). Cea mai mică creștere a fost înregistrată în Ungaria (+3,5%), iar creșterile în restul țărilor au variat de la +12,7% în Polonia la +29,2% în Franța.

În UE motorina s-a ieftinit în mai, față de aprilie, cu excepția României

Pe categorii de carburanți, prețurile motorinei și benzinei în UE, au crescut în mai cu viteze diferite, cu 29% pentru motorină și cu 16,2% în cazul benzinei, comparativ cu aceeași lună din 2025. În aprilie, scumpirile anuale fuseseră de 33,7% pentru motorină și 13,6% pentru benzină.

Cu toate acestea, lună la lună, în mai, în medie în UE, prețul motorinei a scăzut cu -5,8%, în timp ce prețurile benzinei au crescut din nou, chiar dacă doar cu 0,8% față de luna precedentă.

În mai, România a avut singura scumpire lunară a motorinei în UE – (% lună la lună)

Excepția a fost România, unde prețul motorinei, în mai, față de aprilie, a crescut cu +1,6% în timp ce în restul țărilor UE prețul a scăzut. Cele mai mari scăderi au fost înregistrate în Germania (-11,9%), Grecia (-8,5%), Estonia (-8,4%) și Irlanda (-8,1%), în timp ce cele mai mici au fost înregistrate în Bulgaria (-0,7%), Ungaria (-0,9%) și Cipru (-1,5%).

În ceea ce privește prețurile la benzină, 23 de țări ale UE au înregistrat creșteri între aprilie și mai 2026, variind de la +6,9% în Italia la +0,1% în Croația și Ungaria. Pe de altă parte, Germania (-5,6%), Irlanda (-2,0%) și Suedia (-0,7%) au înregistrat scăderi în luna mai față de luna precedentă.

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