România câștigă definitiv procesul Roșia Montană: Statul scapă de plata a 6,5 mld. $

România a obținut o victorie definitivă în dosarul internațional Roșia Montană, după ce Comitetul ad-hoc al Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiții (ICSID) a respins integral, la 13 noiembrie 2026, cererea de anulare formulată de companiile Gabriel Resources. Decizia menține în totalitate hotărârea arbitrală din 8 martie 2024, prin care au fost respinse pretențiile de aproximativ 6,5 miliarde de dolari solicitate statului român, transmite Ministerul Finanțelor.

Decizia Comitetului ad-hoc închide ultima cale extraordinară de atac disponibilă în cadrul procedurii ICSID, iar hotărârea arbitrală devine definitivă și obligatorie. Totodată, reclamanții au fost obligați să suporte cheltuielile aferente procedurii de anulare.

Litigiul, înregistrat în 2015, a vizat proiectul minier aurifer de la Roșia Montană. Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey) Ltd. au susținut că România a încălcat prevederile acordurilor bilaterale de protejare a investițiilor încheiate cu Canada și Regatul Unit și au solicitat despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari.

Suma reprezenta echivalentul a circa 31,5 miliarde de lei, respectiv aproximativ 1,5% din produsul intern brut estimat al României pentru 2026, fiind cea mai mare pretenție financiară formulată vreodată împotriva statului român într-un arbitraj internațional.

La 8 martie 2024, tribunalul arbitral a stabilit că România nu a încălcat obligațiile asumate prin cele două tratate bilaterale de investiții și a respins integral pretențiile companiilor. Ulterior, Gabriel Resources a solicitat anularea hotărârii, invocând presupuse nereguli privind constituirea tribunalului, desfășurarea procedurii și motivarea deciziei.

Comitetul ad-hoc, prezidat de Dr. Eduardo Zuleta și avându-i ca membri pe profesorii Lawrence Boo și Maxi Scherer, a respins toate motivele invocate de reclamanți. Procedura de anulare s-a desfășurat în perioada iulie 2024 – noiembrie 2026 și a inclus schimburi ample de documente și o audiere a părților.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că decizia confirmă poziția juridică a României într-un litigiu cu o miză financiară majoră și reprezintă rezultatul unui efort instituțional susținut de-a lungul a peste zece ani.

„Decizia definitivă în dosarul Roșia Montană confirmă poziția României într-un litigiu în care compania reclamantă a solicitat despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari. Este rezultatul unui efort instituțional și juridic susținut, asumat cu maximă responsabilitate de Ministerul Finanțelor pe parcursul a peste zece ani, pentru a proteja interesul public, mediul și resursele țării noastre prin intermediul unei apărări riguroase”, a afirmat ministrul.

Ministerul Finanțelor a precizat că apărarea României a fost coordonată de o echipă de avocați condusă de Dr. Veijo Heiskanen, partener al firmei LALIVE, și de prof. univ. dr. Crenguța Leaua, cu sprijinul Direcției Generale Juridice și al altor instituții publice.

Decizia are și o importanță deosebită pentru protejarea patrimoniului natural și cultural de la Roșia Montană, inclus în anul 2021 în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

***