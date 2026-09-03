Capacitatea de stocare în baterii a României s-a dublat în ultimele 4 luni: a depășit 2.300 MWh și 1.000 MW putere. Încă 1.000 MW de stocare vor fi conectați până la finele anului

Instalațiile de stocare a energiei electrice din România au depășit 2.300 MWh capacitate și 1.000 MW putere, potrivit ultimelor date ale Transelectrica, citate de publicația specializată E-nergia.ro.

La 1 septembrie, România avea instalații de stocare cu o putere instalată de 1.094 MW și o capacitate de 2.310 MWh, în creștere rapidă față de luna precedentă. Chiar dacă cifrele sunt încă reduse în raport cu nevoile Sistemului Energetic Național și cu nivelurile atinse de unele state din regiune, dinamica investițiilor este relevantă.

La 1 august, aceleași date Transelectrica indicau o putere instalată în baterii de 989 MW și o capacitate de 1.975 MWh. Așadar, într-o singură lună au intrat în operare comercială instalații de stocare cu o putere de peste 100 MW și o capacitate suplimentară de 335 MWh. Amintim că, la aceeași dată, potrivit datelor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), existau 143 de proiecte aflate în stadii avansate de dezvoltare ce cumulau o putere totală de 9.147 de MW,

Capacitatea României în baterii: 1.094 MW putere instalată și 2.310 MWh capacitate

Ritmul de dezvoltare s-a accelerat puternic în ultimele luni. Dacă la sfârșitul lunii aprilie România abia depășise pragul de 1.000 MWh capacitate de stocare, la începutul lunii septembrie nivelul a trecut de 2.300 MWh.

Practic, capacitatea instalată în baterii s-a mai mult decât dublat în aproximativ patru luni, pe fondul intrării în exploatare a mai multor proiecte de mari dimensiuni.

Cea mai mare instalație de stocare intrată în operare comercială în ultima lună este Glodeni 3, o baterie cu o capacitate de 160 MWh, operată de compania Energyglod, deținută de omul de afaceri Claudiu Șugar, potrivit E-nergia.ro.

Notă: MW (megawați) indică puterea instalațiilor, respectiv cantitatea maximă de energie pe care acestea o pot absorbi sau livra într-un anumit moment. MWh (megawați-oră) reprezintă volumul total de energie care poate fi stocat. Astfel, o capacitate de 2.310 MWh și o putere de 1.094 MW ar permite, teoretic, furnizarea puterii maxime pentru puțin peste două ore înainte de descărcarea completă.

De notat și că bateriile au devenit extrem de importante pentru sistemul energetic național, în contextul actual dificil marcat de debitul redus al Dunării, care a afectat atât producția hidro, cât și pe cea nucleară.

Publicația citată notează că România are deja instalată o capacitate solară semnificativă, de peste 4.000 MW dispecerizabili, care poate produce surplusuri importante în orele de prânz. Energia poate fi stocată în baterii și utilizată ulterior în vârful de consum de seară, când producția fotovoltaică dispare, iar necesarul de energie din sistem rămâne ridicat.

Au existat deja intervale în care bateriile din România au descărcat în sistem energie la o putere comparabilă cu cea a unui reactor nuclear de la Cernavodă, pentru intervalul scurt în care acestea descarcă energie, însă necesarul de capacități de stocare este în continuare mult mai mare.

Transelectrica: încă aproximativ 1.000 MW de stocare ar putea fi conectați până la sfârșitul anului

Potrivit unei statistici publicate de Transelectrica la jumătatea lunii august, aproximativ 2.500 MW de noi capacități de producție și stocare fuseseră instalați în România de la începutul anului 2026.

Operatorul sistemului estimează că ritmul de racordare va rămâne ridicat și în lunile următoare.

Până la sfârșitul anului 2026 ar urma să fie conectate la rețea aproximativ 1.000 MW de noi capacități fotovoltaice și eoliene și încă aproximativ 1.000 MW în instalații de stocare, la care se vor adăuga capacitățile de producție pe gaze naturale de la Mintia și Iernut.

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