Traian Băsescu: ”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!” / Maia Sandu, interviu în FT: Rusia țintește diaspora moldovenească cu propagandă

Fostul președinte al României Traian Băsescu a avertizat duminică, într-o postare pe Facebook, că o victorie a partidelor pro-ruse la alegerile parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova ar face ca țara vecină să devină ”o țară supusă ordinelor și controlului Moscovei”.

”Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! În Republica Moldova “bătălia” pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă. Sunt “cap la cap” forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse. Foarte probabil, ca şi la prezidenţiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influenţat de votul oamenilor din diaspora”, a afirmat Traian Băsescu.

Acesta a spus că diaspora moldoveneasă și votul pentru forțele pro-europene va determina continuarea procesului de integrare a Republicii Moldova în UE, dar și securitatea la Frontiera de Răsărit a României.

”Peste un million de cetăţeni ai Republicii Moldova trăiesc şi muncesc în ţări ale UE, beneficiind de cetăţenia română. Pe 28 Septembrie, viitorul Republicii Moldova dar şi securitatea României vor fi decisiv influenţate de votul lor, al celor din diaspora. O victorie a stângii pro-moscovite ar aduce în Parlament şi în guvernul de la Chişinău marionetele lui Putin iar la frontiera României o ţară supusă ordinelor şi controlului Moscovei. Participarea diasporei şi votul pentru forţele pro-europene, va determina continuarea procesului de integrare a Republicii Moldova în UE, dar şi securitate la Frontiera de Răsărit a României”, mai arată fostul președinte în postare sa.

Maia Sandu acuză Rusia că folosește preoți și rețele de boți pentru a influența alegerile din Moldova, mai ales în diasporă

În același timp, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat într-un interviu acordat Financial Times că Rusia și-a intensificat ingerințele în procesul electoral moldovean, vizând în mod special diaspora, pe care mizează partidul său, PAS, pentru a-și păstra majoritatea în alegerile parlamentare din 28 septembrie.

Sandu a declarat că Moscova recurge la o campanie de dezinformare tot mai agresivă, folosind preoți ai Bisericii Ortodoxe Ruse pentru a răspândi propagandă și activând rețeaua de boți „Matrioșka” pentru a genera conținut fals sub acoperirea unor surse media credibile.

„Rușii țintesc diaspora”, a spus Sandu, amintind că în 2024 agenți ai Kremlinului ar fi lansat alerte false cu bombă la secții de votare din străinătate, inclusiv în Germania, pentru a intimida alegătorii.

Sandu a descris alegerile parlamentare ca pe „ultimul obstacol” înaintea începerii negocierilor de aderare la UE. Însă partidul său, PAS, se confruntă cu o opoziție consolidată, după ce fostul procuror general Alexandr Stoianoglo a anunțat formarea unei coaliții a trei partide sub umbrela Blocului Alternativ.

Deși coaliția afirmă că sprijină integrarea europeană, Sandu susține că adevăratul obiectiv al lui Stoianoglo este să readucă Moldova în sfera de influență a Rusiei: „Kremlinul vrea să cucerească Moldova prin vot”.

Cum arată intențiile de vot ale moldovenilor

Electoratul din Republica Moldova rămâne fragmentat și parțial indecis înaintea alegerilor parlamentare programate pe 28 septembrie, arată cel mai recent sondaj dat publicității luni, la Chișinău.

87,7% dintre respondenți au declarat că se vor prezenta la urne, însă doar 42,6% au menționat că știu cu cine vor vota, potrivit Barometrului electoral realizat, în perioada 20 august – 3 septembrie 2025, de compania iData. Ceva mai puțin de jumătate (41,8%) sunt deciși să nu își schimbe opțiunea, dar 13% iau în calcul serios o eventuală schimbare.

Patru formațiuni politice ar urma să intre în Parlament. Blocul Patriotic al lui Igor Dodon ar obține 36% din voturile celor deciși și 42 de mandate, urmat de Partidul Acțiune și Solidaritate al Maiei Sandu (34,7% – 40 de mandate) Partidul Nostru al lui Renato Usatîi (8,4% – 10 mandate) și Blocul „Alternativa” al primarului Chișinăului, Ion Ceban (7,9% – 9 mandate).

Distribuirea mandatelor este calculată fără voturile din diasporă și din stânga Nistrului.

