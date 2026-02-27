România a primit două avize din cele 25 necesare aderării la OCDE. De câte mai avem nevoie

UPDATE:

România a mai primit vineri unul din ultimele avize necesare aderării la OCDE. În ultimele zile România a primit două avize, numărul acestora fiind 22 din 25, a anunțat secretarul de stat Luca Niculescu.

Acesta a scris pe rețelele sociale: „Săptămâna nu se putea încheia mai bine. Astăzi am fost anunțați că am primit cel de-al 22-lea Aviz Formal pentru aderarea la OCDE (după ce ieri îl primiserăm pe cel cu numărul 21 – amintesc că în total sunt 25). Avizul de azi vine din partea Comitetului pentru Guvernanță Publică al OCDE, unul dintre cele mai complexe. De fapt, fiecare comitet are complexitatea lui, dar acesta are una aparte, fie și numai dacă ne gândim la numărul mare de instituții implicate. (…)

În spatele acestui rezultat este multă muncă de echipă. Coordonator a fost Secretariatul General al Guvernului. Un rol major l-a avut Ministerul Justiției, alături de MAI, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, Ministerul Economiei și Ministerul Dezvoltării. Nu sunt doar ministere, ci și numeroase agenții sau alte instituții, precum și Parlamentul, care a adoptat mai multe legi esențiale. Astfel, au contat în mod special legea Registrului Unic de Transparență a Intereselor, care face mai transparent modul în care se iau deciziile publice, și legea privind „pantouflage” sau „revolving doors”, un mecanism care previne conflictele de interese la trecerea din sectorul public în cel privat. Iar la Ministerul Afacerilor Externe, rolul nostru a fost să ținem acest dialog în mișcare — între instituțiile din țară, dar și cu Secretariatul OCDE și statele membre ale Organizației”.

***

Știrea inițială:



***

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunțat că România a primit cel de-al 21-lea aviz OCDE din cele 25 necesare. Avizul favorabil primit joi a fost pentru piețe financiare, ministrul de Externe susținând că reprezintă o ”ştampilă” de încredere pentru marii investitori globali.

”România a primit cel de-al 21-lea aviz OCDE din cele 25 necesare, de la comitetul pentru pieţe financiare, ceea ce înseamnă că mai avem doar patru paşi pentru aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) – “clubul ţărilor dezvoltate”, obiectivul Guvernului României în 2026. Ultimul aviz favorabil obţinut astăzi, pentru pieţe financiare, a fost printre cele mai grele pentru că reprezintă o «ştampilă» de încredere pentru marii investitori globali”, a transmis, joi, ministrul de Externe, Oana Ţoiu.

România va adera la OCDE în acest an

Potrivit acesteia, Ministerul Finanţelor, ASF, BNR şi premierul Ilie Bolojan, dar şi Ministerul Muncii au fost în prima linie a acestor negocieri, iar în ultimele luni de zile s-au alăturat oficialii MAE, ”pentru a convinge comitetul sectorial au ajuns astăzi la rezultatul final”.

”Poate că pentru mulţi aceste avize par doar o statistică birocratică, însă în spatele cifrelor stă unul dintre obiectivele cele mai ambiţioase ale României în ce priveşte apartenenţa la organizaţiile internaţionale, după efortul de intrare în NATO şi cel de aderare la Uniunea Europeană. România şi-a depus candidatura oficială încă din aprilie 2004, dar a avut nevoie de 18 ani de efort diplomatic şi reforme interne pentru a primi invitaţia de a începe negocierile”, a mai transmis Ţoiu.

Potrivit acesteia, în ultimii ani administraţia românească a lucrat intens la acest proces de aderare şi a reuşit să convingă comitetele sectoriale ale OCDE că suntem deja, pe cele mai multe domenii, la nivelul statelor dezvoltate care respectă cele mai înalte standarde de democraţie şi performanţă economică.

***