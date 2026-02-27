cursdeguvernare

Newsletter
Contact
vineri

27 februarie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

România a primit două avize din cele 25 necesare aderării la OCDE. De câte mai avem nevoie

Rss
De Vladimir Ionescu

27 februarie, 2026

UPDATE:
România a mai primit vineri unul din ultimele avize necesare aderării la OCDE. În ultimele zile România a primit două avize, numărul acestora fiind 22 din 25, a anunțat secretarul de stat Luca Niculescu. 

Acesta a scris pe rețelele sociale: „Săptămâna nu se putea încheia mai bine. Astăzi am fost anunțați că am primit cel de-al 22-lea Aviz Formal pentru aderarea la OCDE (după ce ieri îl primiserăm pe cel cu numărul 21 – amintesc că în total sunt 25). Avizul de azi vine din partea Comitetului pentru Guvernanță Publică al OCDE, unul dintre cele mai complexe. De fapt, fiecare comitet are complexitatea lui, dar acesta are una aparte, fie și numai dacă ne gândim la numărul mare de instituții implicate. (…)
În spatele acestui rezultat este multă muncă de echipă. Coordonator a fost Secretariatul General al Guvernului. Un rol major l-a avut Ministerul Justiției, alături de MAI, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii, Ministerul Economiei și Ministerul Dezvoltării. Nu sunt doar ministere, ci și numeroase agenții sau alte instituții, precum și Parlamentul, care a adoptat mai multe legi esențiale. Astfel, au contat în mod special legea Registrului Unic de Transparență a Intereselor, care face mai transparent modul în care se iau deciziile publice, și legea privind „pantouflage” sau „revolving doors”, un mecanism care previne conflictele de interese la trecerea din sectorul public în cel privat. Iar la Ministerul Afacerilor Externe, rolul nostru a fost să ținem acest dialog în mișcare — între instituțiile din țară, dar și cu Secretariatul OCDE și statele membre ale Organizației”.

***


Știrea inițială:

***

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunțat că România a primit cel de-al 21-lea aviz OCDE din cele 25 necesare. Avizul favorabil primit joi a fost pentru piețe financiare, ministrul de Externe susținând că reprezintă o ”ştampilă” de încredere pentru marii investitori globali.

”România a primit cel de-al 21-lea aviz OCDE din cele 25 necesare, de la comitetul pentru pieţe financiare, ceea ce înseamnă că mai avem doar patru paşi pentru aderarea la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) – “clubul ţărilor dezvoltate”, obiectivul Guvernului României în 2026.  Ultimul aviz favorabil obţinut astăzi, pentru pieţe financiare, a fost printre cele mai grele pentru că reprezintă o «ştampilă» de încredere pentru marii investitori globali”, a transmis, joi, ministrul de Externe, Oana Ţoiu.

România va adera la OCDE în acest an

Potrivit acesteia, Ministerul Finanţelor, ASF, BNR şi premierul Ilie Bolojan, dar şi Ministerul Muncii au fost în prima linie a acestor negocieri, iar în ultimele luni de zile s-au alăturat oficialii MAE, ”pentru a convinge comitetul sectorial au ajuns astăzi la rezultatul final”.

”Poate că pentru mulţi aceste avize par doar o statistică birocratică, însă în spatele cifrelor stă unul dintre obiectivele cele mai ambiţioase ale României în ce priveşte apartenenţa la organizaţiile internaţionale, după efortul de intrare în NATO şi cel de aderare la Uniunea Europeană. România şi-a depus candidatura oficială încă din aprilie 2004, dar a avut nevoie de 18 ani de efort diplomatic şi reforme interne pentru a primi invitaţia de a începe negocierile”, a mai transmis Ţoiu.


Potrivit acesteia, în ultimii ani administraţia românească a lucrat intens la acest proces de aderare şi a reuşit să convingă comitetele sectoriale ale OCDE că suntem deja, pe cele mai multe domenii, la nivelul statelor dezvoltate care respectă cele mai înalte standarde de democraţie şi performanţă economică.

(Citește și: ”Aderarea României la OECD – 2026, data stabilită ferm de Guvern”)

(Citește și: ”Guvernul construiește o bază de date cu proiecte pentru Parteneriat Public Privat – Legislația e evaluată pentru aderarea la OECD”)

***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Domeniile strategice în care se vor face investiții în regim de parteneriat public-privat: Transport, Energie, Sănătate, Infrastructură digitală

Ministrul Nazare, întâlniri la Washington cu reprezentanții Băncii Mondiale și IFC – Discuții despre atragerea de investiții în sectoare strategice din România

Ministrul Economiei anunță crearea unei baze de date cu resursele de pământuri și metale rare ale României

Schimbare de filosofie: O listă de proiecte finanțabile prin parteneriat public-privat, în pregătire la guvern. Pilonul II de pensii ar putea fi cel mai mare investitor

Exodul s-a oprit, decalajele rămân: revenirea în țară a românilor ajută PIB-ul potențial. Marea problemă a economiei rămâne lipsa competențelor și calificărilor capitalului uman

 

Capitalul românesc – masa critică: ar trebui să urmeze explozia reacției în lanț

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Economia a început să pâlpâie – Investițiile și construcțiile preiau conducerea PIB. IT&C dă semne de revenire în T3 – Problemele continuă în industrie

La obiect
Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți