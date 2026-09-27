România, avertizată de Comisia Europeană din cauza pieței de energie electrică

Comisia Europeană a anunţat vineri că a decis să iniţieze proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor, prin trimiterea de scrisori de punere în întârziere României şi altor 17 state membre, pentru că nu au comunicat transpunerea integrală a noilor norme privind organizarea pieţei de energie electrică referitoare la libera alegere a furnizorului şi dreptul la partajarea energiei, prevăzute de Directiva (UE) 2024/1711, scrie Agerpres.

Celelalte state avertizate sunt Belgia, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franţa, Croaţia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Ţările de Jos, Polonia, Slovenia, Finlanda şi Suedia.

Directiva (UE) 2024/1711 impune statelor membre, inclusiv României, să le ofere consumatorilor dreptul de a participa la mecanisme de partajare a energiei. Astfel, surplusul de energie produs de prosumatori poate fi transferat către alți consumatori fie cu titlu gratuit, fie contra cost, pe baza unei înțelegeri între părți.

Potrivit unui comunicat de presă al Executivului comunitar, Directiva (UE) 2024/1711 modifică fostele directive privind electricitatea, obiectivul fiind îmbunătăţirea organizării pieţei energiei electrice a Uniunii Europene.

Statele membre trebuiau să notifice transpunerea prevederilor privind libera alegere a furnizorului, prevăzută la articolul 4 modificat, şi dreptul de a partaja energia, prevăzut de noul articol 15a, până la 17 iulie 2026.

Aceste prevederi sunt menite să consolideze poziţia consumatorilor pe piaţa de energie electrică prin extinderea capacităţii acestora de a alege şi de a schimba furnizorii, prin accesul la oferte mai competitive şi inovative şi prin participarea mai activă în sistemul energetic.

Până în prezent, 18 state membre nu au comunicat, până la termenul-limită, transpunerea integrală a acestor prevederi.

Prin urmare, Comisia Europeană a decis trimiterea unor scrisori de punere în întârziere celor 18 state membre.

România şi celelalte state vizate au acum la dispoziţie două luni pentru a răspunde, a finaliza transpunerea normelor europene şi a notifica Executivul comunitar.

Dacă autorităţile nu remediază situaţia în termenul acordat, Comisia Europeană poate trece la următoarea etapă a procedurii de infringement şi poate decide să trimită un aviz motivat României şi celorlalte state membre care au primit scrisori de punere în întârziere.

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