În 2025, România, cu o creștere de 4,4 puncte procentuale a datoriei publice, s-a clasat pe locul patru în UE, după Bulgaria (+6,1 pp), Finlanda (+6 pp) și Polonia (+4,8%).

Cele mai mari reduceri ale datoriei publice s-au consemnat în Grecia (-8,2 pp), Cipru (-7,8 pp), Portugalia (-3,9 pp) și Irlanda (-3,5 pp).

La nivelul UE, datoria administrației publice a scăzut între 2020, după pandemie și 2025, cu 7,9 pp, ajungând la 81,5% din PIB.

Între 2020 și 2025, datoria brută a administrației publice în UE a scăzut cu 7,9 puncte procentuale (p.p.), ajungând la 81,5% din PIB. Comparativ cu sfârșitul anului 2024, ponderea a crescut în 2025 cu 1,2 puncte procentuale din PIB. În zona euro, datoria brută a administrației publice a crescut, de asemenea, de la 86,6% din PIB la sfârșitul anului 2024 la 87,7% la sfârșitul anului 2025 (o creștere de 1,1 puncte procentuale).

În cazul României, la finele anului 2025, datoria a ajuns la 59,6% din PIB. Conform datelor Ministerului Finanțelor, datoria publică a României mai mult decât s-a dublat în ultimii 5 ani, de la 498,57 miliarde de lei în final de 2020, în timp ce ca pondere în PIB creșterea este de aproape 14 puncte procentuale, în aceeași perioadă.

România, a doua țară ca pondere a datoriei denominate în valută străină

La sfârșitul anului 2025, pentru toate statele membre ale zonei euro (EA20), întreaga datorie brută a administrațiilor publice – sau aproape întreaga datorie (cel puțin 99,5%) – exprimată la valoarea nominală, era denominată în euro.

În mod similar, în cazul Cehiei și al Suediei, peste 90% din datoria brută a administrațiilor publice era denominată în moneda națională.

Doar în cazul a două țări din UE, peste 50% din datoria brută a administrațiilor publice era denominată în monede străine la sfârșitul anului 2025: Bulgaria (74,7%, din care 70,9% denominată în euro) și România (52,9%). De menționat că din acest an, Bulgaria a adoptat euro, astfel încât vom rămâne țara cu cea mai mare pondere a datoriei denominate în monedă străină, cu riscul valutar corespunzător.

Ponderi semnificative ale datoriei denominate în monede străine au fost înregistrate, de asemenea, în Ungaria (32,2%), Polonia (26,2%) și Danemarca (23,5%), precum și în Norvegia (48,5%).

România – cel mai mai mare cost aparent al datoriei publice

Pentru anul 2025, cel mai ridicat cost aparent al datoriei brute a administrației publice, în rândul țărilor pentru care au existat date, a fost înregistrat în România (5,2%), urmată de Polonia (4,5%), Bulgaria și Cehia (ambele cu 3,1%) și Italia (3,0%). Cel mai scăzut cost aparent al datoriei a fost consemnat în Irlanda (1,4%), urmată de Luxemburg (1,5%), Țările de Jos (1,7%), Germania (1,8%), precum și de Finlanda, Suedia și Franța (toate cu 1,9%).

Costul aparent al datoriei administrațiilor publice (adică raportul dintre cheltuielile cu dobânzile înregistrate în cursul anului – pe baza principiului angajamentelor – și valoarea medie a datoriei în sold pentru același an) reflectă condițiile, trecute și prezente, cu care se confruntă țările atunci când accesează piețele financiare. Iar în cazul României, în 2025 dobânzile noilor împrumuturi au fost cele mai mari din UE.

Comparativ cu 2024, cele mai mari creșteri au fost observate în Lituania, Bulgaria și România (toate cu +0,3 puncte procentuale), urmate de Polonia (+0,2 puncte procentuale). În schimb, costul aparent al datoriei a scăzut în 2025 în 8 țări din UE. Cele mai semnificative scăderi au fost înregistrate în Estonia (-0,8 puncte procentuale), Suedia și Croația (ambele cu -0,2 puncte procentuale).

În general, atâta timp cât datoria emisă nu este indexată în funcție de inflație, acest indicator al costului datoriei depinde de ratele dobânzilor în vigoare la momentul emisiunii (în trecut) și, de regulă, nu este foarte sensibil la cele mai recente tendințe ale pieței, cu condiția ca datoria să fie compusă în principal din instrumente pe termen lung.

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