OMV Petrom, Automobile Dacia și Lidl sunt cele mai mari companii din Europa de Est, în contextul în care mai mult de jumătate dintre companiile care formează top 100 în regiune sunt companii din România, conform clasamentului SEE TOP 100 realizat de publicația SeeNews.

Mai exact, 51 dintre cele mai mari companii din Europa de Est sunt din România, în timp ce Serbia este prezentă în clasament cu 13 companii, Slovenia, Bulgaria și Croația cu câte 11, iar Macedonia de Nord, Bosnia și Herțegovina și Republica Moldova au câte o singură companie în clasament.

Clasamentul se referă la bilanțurile financiare pentru anul 2025 și cuprinde firme individuale, nu rezultate la nivel consolidat în cazul grupurilor listate la bursă. Analiza vizează firme din Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Croația, Kosovo, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Muntenegru, România, Serbia și Slovenia.

Veniturile cumulate ale celor mai mari 100 de companii din Europa de Est s-au ridicat la 196,8 mld. euro în 2025, în creștere cu 2,4% față de veniturile cumulate ale celor mai mari 100 de companii din 2024 (grafic jos). Totuși, nivelul de anul trecut este sub performanța record de 223,9 mld. euro din 2022.

De cealaltă parte, profiturile cumulate ale celor mai mari companii din regiune au crescut cu 4,5%, până la 9,2 mld. euro. Și în acest caz, 2025 a fost sub nivelul de 10,3 mld. euro din 2022.

OMV Petrom a crescut mai repede decât orice altă companie din Europa de Est

Compania de petrol și gaze OMV Petrom, deținută de grupul austriac OMV, statul român și alți acționari, și-a consolidat poziția de lider în Europa de Est după o creștere a veniturilor de 7,6%, până la 7,1 mld. euro.

Totuși, profitul companiei a scăzut și a ajuns la aproximativ 601,7 mil. euro în 2025. Rezultatul financiar al companiei a fost afectat de prețurile mai mici ale țițeiului și de o fiscalitate mai ridicată, care au afectat și profiturile celorlalte companii din sectorul de petrol și gaze din clasament.

Alte companii din sectorul petrolului și gazelor incluse în clasament nu au gestionat la fel de bine condițiile dificile de piață ca OMV Petrom. Evoluția negativă este vizibilă mai ales în rezultatele subsidiarelor din Europa de Sud-Est ale gigantului petrolier rus Lukoil.

În octombrie 2025, Departamentul Trezoreriei SUA a impus sancțiuni împotriva Lukoil, companie cu operațiuni în Bulgaria, Croația, Republica Moldova, Macedonia de Nord, România și Serbia, ca răspuns la războiul declanșat de Kremlin în Ucraina.

Veniturile cumulate ale companiilor din sectorul petrolului și gazelor incluse în clasament au scăzut cu 3,7%, la 53,4 mld. euro, iar sectorul a coborât pe locul al doilea în clasamentul contribuțiilor la veniturile totale. Profitul cumulat al acestora a înregistrat un declin și mai accentuat, de 15%, până la 2 mld. euro.

Retailul a devenit cel mai mare sector din clasament în funcție de cifra de afaceri totală

Retailul a devenit cel mai mare sector din clasament în funcție de cifra de afaceri totală, care a atins un nivel record de 54,4 mld. euro. Valoarea reprezintă aproximativ 28% din vânzările celor 100 de companii din SEE TOP 100, pe fondul accelerării consumului, susținut de creșterea rapidă a salariilor reale în regiune.

Costurile mai mari cu materiile prime și cu logistica au pus însă presiune asupra profitabilității. Profitul net cumulat al companiilor din sector incluse în clasament a scăzut la 1,2 mld. euro în 2025, față de aproximativ 1,5 mld. euro în anul precedent.

În paralel, marile lanțuri internaționale au continuat să investească în extinderea rețelelor de magazine și a infrastructurii logistice. Creșterea accelerată a comerțului online a încurajat, la rândul său, investițiile retailerilor în infrastructura de livrare a coletelor, inclusiv în centre automatizate de procesare a comenzilor și lockere pentru ridicarea coletelor.

Retailul are și cel mai mare număr de reprezentanți în clasament: 29 de companii. Aproximativ jumătate dintre acestea fac parte din mari grupuri internaționale, precum Schwarz Group, Ahold Delhaize, Metro Cash & Carry și Spar. Cel mai bine reprezentat este grupul german Schwarz, proprietarul Lidl și Kaufland, prin șase companii.

„Modelul de afaceri al grupului, construit în jurul eficienței operaționale și al prețurilor competitive, s-a dovedit deosebit de atractiv pentru consumatori în contextul inflației persistent ridicate din ultimii ani. Strategia se bazează pe lanțuri de aprovizionare eficiente, case de marcat cu autoservire, oferte speciale și mărci proprii”, notează autorii clasamentului.

Pe lângă dezvoltarea organică, susținută de investiții în magazine și depozite, grupul german a achiziționat în 2025 La Cocoș, retailerul român de tip discount dezvoltat de familia Nica.

Printre cei mai mari jucător din din comerț se regăsesc Dedeman, dezvoltat de frații Pavăl și retailerul de electronice Altex, deținut de Dan Ostahie.

Clasamentul include și cinci companii din distribuția și retailul farmaceutic: Dr. Max, Farmexim, Fildas Trading și Alliance Healthcare Romania, toate cu operațiuni în România, precum și compania sârbă Nelt.

Prezența companiilor din distribuția farmaceutică în clasament s-a consolidat constant în ultimii ani, pe fondul procesului de consolidare a pieței, dar și al creșterii vânzărilor, susținute de schimbările demografice.

Dacia și Ford, cei mai mari constructori auto din Europa de Est

Producătorii de metale din regiune au înregistrat un nou an de creștere a veniturilor și profiturilor. Cererea tot mai mare de vehicule electrice (EV) și de capacități de producție de energie regenerabilă au susținut creșterea prețurilor pe piețele internaționale.

Producătorul sârb de aur și cupru Serbia Zijin Mining, subsidiară a grupului chinez Zijin Mining Group, a ocupat primul loc în clasament în funcție de profit, cu peste 1,1 mld. euro, în creștere cu mai mult de 40% față de anul precedent. Compania-soră, Serbia Zijin Copper, s-a clasat pe poziția a cincea în funcție de profit.

Un alt performer al anului 2025 a fost Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Srbija, parte a grupului Stellantis. Compania a înregistrat cea mai mare creștere a profitului dintre toate cele 100 de companii din SEE TOP 100.

Veniturile FCA Srbija au crescut de aproape opt ori, până la 1,04 mld. euro, după lansarea producției de serie de vehicule electrice. În plus, compania a trecut pe profit net, cu un rezultat de 31,7 mil. euro, față de o pierdere netă de 3,1 mil. euro în 2024.

Pe locul al doilea în clasament, producătorul român Dacia, parte a grupului francez Renault, își păstrează poziția de cel mai mare constructor auto din regiune, cu vânzări de 5,9 mld. euro în 2025.

În top zece se află și Ford Otosan România, ale cărei venituri au crescut cu 12,4%, până la 4,2 mld. euro.

Sectorul auto din Europa de Sud-Est, considerat în mod tradițional unul dintre principalele motoare de creștere economică ale regiunii, s-a confruntat în ultimii ani cu o concurență tot mai agresivă din partea producătorilor chinezi, dificultăți în lanțurile de aprovizionare și presiuni de reglementare.

Tranziția către vehiculele electrice a impus restructurarea liniilor de producție, dezvoltarea unor noi lanțuri de aprovizionare și reducerea personalului. Cu toate acestea, sectorul nu a revenit încă pe o traiectorie solidă de creștere.

Există totuși și semnale pozitive: trei dintre cele zece companii nou-intrate în clasament provin din industria auto, un indiciu încurajator pentru perspectivele sectorului.

În pofida creșterii cheltuielilor publice pentru armament și echipamente militare, pe fondul intensificării tensiunilor geopolitice, companiile din industria de apărare lipsesc în continuare din clasamentul SEE TOP 100.

Agricultura este un alt sector important care nu are reprezentanți în top. Totuși, analiza celor 100 de companii aflate imediat sub pragul de intrare în clasament identifică trei producători agricoli, ceea ce sugerează că perspectivele sectorului s-ar putea îmbunătăți în anii următori.

Nici companiile din Albania, Kosovo și Muntenegru nu au reușit încă să intre în clasament. Cele mai apropiate de pragul de calificare sunt însă companiile energetice din aceste țări.

Din România, noile companii care au intrat în clasament sunt Lukoil România, Aumovio Technologies România (fosta Continental Automotive România), Spedition UMB, Horse România, SA&PE Construct și Tehnostrade.

PPC Energie și Spedition UMB, două dintre cele mai dinamice companii din Europa de Est

Cea mai dinamică companie din clasament a fost constructorul auto FCA Srbija, deținută de Stellantis, cu venituri de 1,04 mld. euro în 2025, în creștere de la 131,5 mil. euro în 2024. Totodată, compania a trecut pe profit net, cu un rezultat de 31,7 mil. euro, după ce în 2024 înregistrase o pierdere netă de 3,1 mil. euro.

FCA Srbija este singura companie din industria auto prezentă în topul celor mai dinamice zece companii din Europa de Sud-Est în 2025. Sectorul energetic ocupă patru poziții în clasament, în timp ce producătorii de metale au două reprezentante. Telecomunicațiile, industria farmaceutică și construcțiile sunt prezente cu câte o companie. Serbia are patru reprezentante în top, Croația trei, România două, iar Republica Moldova una.

Pe locul al doilea se află furnizorul român de energie electrică PPC Energie, parte a grupului elen PPC, iar pe locul al treilea se situează D. Trading, companie croată specializată în comerțul angro cu energie electrică și gaze naturale, parte a grupului energetic ucrainean DTEK. În top zece se regăsește și constructorul de drumuri Spedition UMB, pe poziția a noua.

Nuclearelectrica, Romgaz și Hidroelectrica, printre cele mai profitabile din Europa de Est

După un an de scădere a profitabilității, marja de profit a celor mai mari companii din Europa de Sud-Est a revenit pe o traiectorie ascendentă în 2025, susținută de creșterea volumelor de vânzări și de majorarea prețurilor produselor și serviciilor.

Clasamentul celor mai profitabile zece companii din regiune a rămas în mare parte neschimbat față de 2024. Producătorii de metale din mai multe țări au beneficiat de creșterea puternică a veniturilor și profiturilor nete, pe fondul scumpirii aurului și cuprului.

La rândul lor, producătorii de energie electrică și-au menținut profitabilitatea datorită prețurilor la electricitate, peste mediile obișnuite, în pofida efectelor negative ale vremii calde și secetoase.

Pe locul doi în topul celor mai profitabile companii din Europa de Est regăsim Nuclearelectrica, urmată de Romgaz și de Hidroelectrica. Tot în top zece cele mai profitabile regăsim și compania de telecomunicații Digi România.

De cealaltă parte, dacă ne uităm la companiile cu cele mai mari pierderi din 2025, România este prezentă în clasament cu șapte companii: Orange România, CFR, Profi Rom Food, Aumovio Technologies România, Dante International, Vodafone România și PPC Energie.

Lista companiilor din România prezente în SEE TOP 100 pe anul 2025:

OMV Petrom SA – poziția 1

Automobile-Dacia SA – poziția 2

Lidl Discount SRL – poziția 3

OMV Petrom Marketing SRL – poziția 4

Ford Otosan Romania SRL – poziția 7

Kaufland Romania SCS – poziția 8

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA – CNAIR – poziția 10

Rompetrol Rafinare SA – poziția 12

Profi Rom Food SRL – poziția 15

Rompetrol Downstream SRL – poziția 16

Carrefour Romania SA – poziția 18

Dedeman SRL – poziția 20

DR MAX SRL – poziția 21

Mega Image SRL – poziția 22

Metro Cash & Carry Romania SRL – poziția 24

REWE (Romania) SRL – poziția 29

Lukoil Romania SRL – poziția 30

Hidroelectrica SA – poziția 31

MOL Romania Petroleum Products SRL – poziția 33

Star Assembly SRL – poziția 36

PPC Energie SA – poziția 39

Engie Romania SA – poziția 40

Electrica Furnizare SA – poziția 41

E.ON Energie Romania SA – poziția 43

Dante International SA – poziția 44

Romgaz SA – poziția 45

Altex Romania SRL – poziția 46

Robert Bosch SRL – poziția 47

Auchan Romania SA – poziția 48

Orange Romania SA – poziția 49

Fildas Trading SRL – poziția 50

Interbrands Orbico SRL – poziția 52

Aumovio Technologies Romania SRL (fostă Continental Automotive Romania SRL) – poziția 54

CFR SA – poziția 59

Digi Romania SA – poziția 62

Vodafone Romania SA – poziția 63

Alliance Healthcare Romania SRL – poziția 65

Oscar Downstream SRL – poziția 67

Autoliv Romania SRL – poziția 68

Spedition UMB SRL – poziția 69

Nuclearelectrica SA – poziția 70

Michelin Romania SA – poziția 74

Samsung Electronics Romania SRL – poziția 76

Transelectrica SA – poziția 78

Farmexim SA – poziția 79

Porsche Romania SRL – poziția 80

Horse Romania SA – poziția 81

British American Tobacco (Romania) Trading SRL – poziția 86

Renault Commercial Roumanie SRL – poziția 95

SA & PE Construct SRL – poziția 96

Tehnostrade SRL – poziția 98

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