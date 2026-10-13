România are 2 proiecte strategice privind materiile prime critice, pe lista celor 46 de proiecte selectate de Comisia Europeană

România figurează cu două proiecte pe lista celor 46 de inițiative strategice privind materiile prime critice selectate de Comisia Europeană, care vor beneficia de proceduri de autorizare accelerate și de sprijin pentru accesarea finanțării publice și private. Cele două proiecte vizează reciclarea bateriilor electrice și procesarea magneziului, în contextul eforturilor Uniunii Europene de a-și diversifica lanțurile de aprovizionare și de a reduce dependența de China.

Primul proiect aprobat în România este destinat înființării unei capacități de reciclare a bateriilor electrice în orașul Răcari, județul Dâmbovița, și este dezvoltat de Recycling ECO LIFE STYLE S.R.L. Acesta vizează recuperarea unor materii prime esențiale pentru industria bateriilor, respectiv cobalt, litiu, mangan, grafit și nichel, toate destinate utilizării în baterii.

Al doilea proiect este dezvoltat de Verde Magnesium Industries SRL și vizează procesarea magneziului, o materie primă utilizată în mai multe sectoare industriale, inclusiv în industria auto și în cea prelucrătoare.

La nivel european, Comisia Europeană a anunțat vineri selectarea celor 46 de proiecte strategice, care vor beneficia de proceduri de autorizare accelerate și de sprijin pentru atragerea finanțării publice și private, în condițiile în care UE încearcă să își consolideze securitatea aprovizionării cu materii prime critice.

Uniunea Europeană, la fel ca alte mari economii occidentale, depinde în mare măsură de China pentru mineralele critice și pentru componente precum bateriile și pământurile rare, utilizate în sectoarele apărării, aerospațial, auto și al energiei regenerabile.

În ultimii doi ani, Beijingul a folosit tot mai mult aceste dependențe ca instrument de presiune comercială, ceea ce a intensificat eforturile UE de a-și asigura aprovizionarea și de a explora posibilitatea constituirii unui stoc comun de materii prime esențiale.

Progresele înregistrate de proiectele selectate anul trecut au fost lente, iar unele inițiative au întâmpinat dificultăți în a avansa, notează Reuters. Comisia a declarat că a mobilizat deja peste 2 miliarde de euro din fonduri publice, însă dezvoltatorii proiectelor au avertizat în august că alte inițiative ar putea eșua în lipsa unei finanțări urgente.

Comisia Europeană speră că acordarea de prioritate acestor proiecte va ajuta Uniunea să atingă obiectivele stabilite prin Regulamentul privind materiile prime critice, adoptat în 2024. În baza acestuia, UE își propune ca, până în 2030, să extragă din resurse proprii 10% din necesarul anual de materii prime strategice, să proceseze 40% și să recicleze 25%.

Cele 46 de proiecte sunt distribuite în 16 state membre și acoperă 15 dintre cele 17 materii prime strategice incluse pe lista Uniunii, printre care cuprul, litiul, nichelul, cobaltul, manganul, grafitul, pământurile rare, magneziul și wolframul.

„Cele 46 de noi proiecte vor necesita investiții de capital estimate la aproximativ 21,1 miliarde de euro, care vor fi mobilizate dintr-o combinație de surse publice și private”, a declarat Comisia.

Printre proiectele importante se numără proiectul de exploatare a litiului Zinnwald din Germania, mina Skouries din Grecia, topitoria de aluminiu planificată de compania Arctial în Finlanda și proiectul de exploatare a cuprului Viscaria din Suedia. Lista include, de asemenea, inițiative susținute de mari grupuri industriale europene, precum Umicore, Aurubis și Leonardo.

Statutul de proiect strategic nu presupune acordarea automată a unei finanțări europene. Comisia a precizat că va facilita accesul la sursele de finanțare ale UE și va sprijini dezvoltatorii în stabilirea de legături cu instituțiile de creditare.

Noua listă completează cele 60 de proiecte anunțate anul trecut, dintre care 13 sunt situate în afara Uniunii Europene, în țări precum Brazilia, Groenlanda și Kazahstan.

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