România, alături de alte 9 țări, presează Comisia Europeană să reevalueze noile taxe pentru încălzire și carburanți

Zece țări, printre care România, Italia și Polonia, presează Uniunea Europeană să reevalueze noua taxă pe combustibilii fosili, ca parte a unei revizuiri separate a pieței certificatelor de carbon din blocul comunitar, potrivit unei declarații comune consultate de Reuters.

Opoziția lor față de noile taxe pentru cetățenii UE riscă să răstoarne planurile de înăsprire a principalei politici a Bruxelles-ului privind schimbările climatice – sistemul de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), și le-ar pune în dezacord cu țările susținătoare a taxelor suplimentare pe combustibili, precum Germania și Suedia, țări cu partide verzi puternice.

Comisia Europeană va propune vineri o revizuire a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii de carbon, care obligă centralele electrice, fabricile, companiile aeriene și firmele de transport maritim să plătească mai mult pentru emisiile lor de CO2.

Contextul actual nu este favorabil noilor taxe

Într-o declarație transmisă Comisiei marți, cele 10 țări susțin că ar trebui să se folosească modificarea taxării, pentru a stabili și un nou preț al CO2, cunoscut sub numele de ETS2, pe care UE intenționează să îl introducă în prețurile combustibililor pentru încălzire și transport începând cu 2028.

„Cetățenii europeni nu ar trebui să plătească noi taxe climatice în circumstanțele economice și geopolitice actuale. Prin urmare, ETS2 ar trebui abordat direct în revizuire și reconsiderat cu atenție”, se arată în declarație. Italia, Polonia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Ungaria, România și Slovacia au semnat declarația, prin care se cere, de asemenea, modificări ale pieței existente a carbonului.

De exemplu, acestea au cerut Bruxelles-ului să se acorde industriei mai multe permise gratuite de CO2, fără a impune condiții suplimentare. Comisia a spus că este de acord să dea mai multe permise gratuite doar companiilor care au bani să investească în tranziția energetică în Europa.

Cele 10 țări au suficiente voturi pentru a bloca suprataxarea combustibililor

Confruntându-se cu opoziția guvernelor îngrijorate că noua taxă pe combustibili va crește prețurile pentru consumatori, Bruxelles-ul a amânat deja această măsură cu un an. Însă presiunile inflaționiste persistă, mai ales după izbucnirea războiului în Golf.

Susținătorii suprataxării susțin scumpirea energiei este crucială pentru a stimula trecerea către mașini și sisteme de încălzire a locuințelor mai curate, iar veniturile din taxele pe combustibili vor fi reinvestite pentru a ajuta cetățenii să treacă la tehnologii curate, reducând povara asupra consumatorilor care trebuie să-și instaleze pompe termice în loc de centrale pe gaz.

Comisia a declarat că nu dorește să modifice reglementarea în continuare înainte de lansare, pentru a oferi companiilor timp să se pregătească. Cu toate acestea, atunci când guvernele naționale și europarlamentarii negociază și aprobă modificările pieței carbonului, aceștia ar putea adăuga propriile amendamente, inclusiv privind taxa ETS2. Cele 10 țări care susțin declarația au suficiente voturi pentru a bloca amendamentele care nu le convin.

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