România a aderat, vineri, la Inițiativa de Cooperare în Domeniul Apărării, alături de Italia, Austria, Ungaria, Slovenia, Croația, Albania, Muntenegru și Macedonia de Nord.

Inițiativa de Cooperare în Domeniul Apărării (DECI) a fost înființată în anul 2012, sub coordonarea Italiei, pentru dezvoltarea cooperării militare între statele participante și consolidarea securității și stabilității regionale.

Discuțiile celei de-a 14-a reuniuni, la care a participat și Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au vizat evoluțiile mediului de securitate din Europa, cu accent pe situația din regiunea Mării Negre, Balcanii de Vest și zona extinsă a Mării Mediterane, consolidarea cooperării militare regionale, dezvoltarea capabilităților de apărare și coordonarea eforturilor în cadrul NATO și al Uniunii Europene, anunță MApN.

În intervențiile sale, generalul Gheorghiță Vlad a evidențiat faptul că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, intensificarea competiției geopolitice și dezvoltarea amenințărilor hibride și tehnologice impun o abordare comună a provocărilor de securitate. Șeful Statului Major al Apărării a subliniat că regiunea Mării Negre, zona Adriaticii și Balcanii de Vest nu pot fi privite separat, întrucât evoluțiile din fiecare dintre aceste spații au implicații directe asupra securității europene, conform comunicatului.

Un subiect important al reuniunii l-a reprezentat consolidarea cooperării militare prin exerciții și activități de instruire în comun, dezvoltarea capabilităților multinaționale, creșterea mobilității militare și schimbul de experiență în domenii precum sistemele fără pilot, tehnologiile emergente și apărarea împotriva amenințărilor hibride, se detaliază în comunicat.

MApN arată că generalul Gheorghiță Vlad a evidențiat importanța protejării infrastructurii critice, a rutelor maritime de transport și a liniilor de comunicații strategice, precum și necesitatea consolidării capacității de reacție la amenințările actuale. În acest context, a subliniat că securitatea Flancului Estic al NATO și cea a vecinătății sudice sunt interconectate și trebuie abordate complementar.

Referindu-se la aderarea României la DECI, șeful Statului Major al Apărării a exprimat disponibilitatea Armatei României de a contribui activ la proiectele și activitățile inițiativei, prin experiența operațională acumulată, participarea la exerciții multinaționale și dezvoltarea unor noi oportunități de cooperare cu statele membre.

La finalul activității, șefii apărării au semnat o declarație comună privind prioritățile de cooperare și direcțiile de acțiune ale inițiativei.

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