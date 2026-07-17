România a semnat ultimele două contracte SAFE pentru înzestrarea armatei: achiziția a 12 elicoptere Airbus și a 12 radare Thales

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a anunțat vineri că România a semnat ultimele două contracte din actuala etapă a programului european SAFE, care prevăd achiziția a 12 elicoptere Airbus și a 12 radare Thales, valoarea totală a contractelor încheiate până în prezent prin acest program ajungând la 7,5 miliarde de euro.

„Astăzi, la ora 11:00, am semnat contractele pentru ceea ce rămăsese de semnat, și anume cele 12 elicoptere cu Airbus și 12 radare de la Thales”, a declarat Miruță, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit ministrului, elicopterele vor fi livrate începând cu luna a 38-a de la semnarea contractului și vor implica activități de integrare industrială în România. „Elicopterele vor presupune interacțiune cu platforma IAR Ghimbav pentru localizare. Vor fi livrate începând cu luna 38”, a precizat acesta.

În ceea ce privește radarele, primul sistem va fi livrat începând cu luna a 11-a, termen pe care ministrul l-a apreciat drept unul accelerat față de estimările inițiale. „Am obținut o livrare pentru primul radar, de care avem mare nevoie pentru situația dronelor care zboară la joasă altitudine, începând cu luna 11, deci nu un an și jumătate, mai devreme”, a afirmat Miruță.

Șeful interimar al Apărării a explicat că achizițiile au fost realizate prin mecanismul european de achiziții comune, coordonat de Ministerul Apărării din Franța, ceea ce a permis obținerea unor condiții financiare mai avantajoase. „Prețul elicopterelor este semnificativ mai ieftin prin această achiziție în comun”, a spus ministrul.

El a adăugat că România a insistat pentru implicarea industriei naționale în derularea contractelor. „Am reușit ca obligațiile acestor companii cu privire la localizarea în România să fie asumate și prin contractul pe care îl avem cu Guvernul francez”, a declarat Miruță.

Potrivit ministrului, până în 2030 urmează să fie încheiate și alte contracte prin programul SAFE, inclusiv un acord în valoare de 200 de milioane de euro pentru construirea de drone, proiect în care partener este Ucraina.

Printre programele finanțate prin SAFE se numără achiziția a 248 de mașini de luptă ale infanteriei, 150 de transportoare Piranha 5, sisteme antiaeriene Skyranger și Skynex, 34 de sisteme Mini UAS, 70 de sisteme de muniții rătăcitoare, două nave de patrulare maritime, două nave pentru scafandri militari, armament individual NATO pentru aproximativ 240.000 de militari, precum și un program de producție de drone în parteneriat cu Ucraina, evaluat la 200 de milioane de euro. O parte dintre contracte includ obligații de producție sau integrare industrială în România.

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