Aderarea la OCDE – România obține și avizul pentru Afaceri Fiscale

România a obținut Avizul Formal pentru Afaceri Fiscale, în cadrul evaluărilor din procesul aderării la Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), anunță Ministerul Finanțelor.

Avizul Formal reprezintă una dintre cele mai dificile şi exigente etape ale procesului de aderare la OCDE şi a presupus runde succesive de evaluare, clarificări, documentaţie suplimentară şi ajustări, precizează MF, într-un comunicat.

Adoptarea Avizului Formal ”confirmă angajamentul ferm şi capacitatea instituţională a României de a implementa instrumentele juridice ale OCDE din aria de competenţă a Comitetului pentru Afaceri Fiscale, precum şi alinierea politicilor şi practicilor fiscale naţionale la cele mai bune standarde şi practici ale OCDE”.

”Avizul Formal adoptat de Comitetul pentru Afaceri Fiscale reprezintă una dintre cele mai dificile şi exigente etape ale procesului de aderare la OCDE, prin prisma complexităţii tehnice şi a standardelor ridicate aplicate în evaluare. Adoptarea Avizului Formal pentru România în cadrul Comitetului OCDE pentru Afaceri Fiscale s-a bazat pe evaluări pozitive obţinute în cele zece grupuri subsidiare ale Comitetului, realizate în raport cu principiile-cheie de aderare”, se arată în comunicatul de presă.

Comitetul pentru Afaceri Fiscale este unul dintre cele 25 de comitete sectoriale care evaluează România în procesul de aderare la OCDE şi care a presupus parcurgerea şi finalizarea a zece evaluări tehnice la nivelul grupurilor sale subsidiare.

”Obţinerea avizului a presupus runde succesive de evaluare, clarificări, documentaţie suplimentară şi ajustări, într-un proces exigent de peer review, cu standarde uniforme aplicate tuturor statelor memebre OCDE. Rezultatul pozitiv obţinut reflectă eforturile susţinute ale Ministerului Finanţelor, realizate în strânsă cooperare cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), pentru adaptarea cadrului legislativ şi instituţional în materie fiscală la standardele OCDE”, au mai transmis reprezentanţii Ministerului Finanţelor.

Modificările privind procedurile amiabile și regimul prețurilor de transfer, esențiale pentru obținerea Avizului

Un rol esenţial l-a avut promovarea şi adoptarea unor reforme legislative, printre care Ordonanţa Guvernului nr.11/2025, pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu impact asupra procedurilor amiabile şi regimului preţurilor de transfer, precum şi a unor demersuri pe plan operaţional de consolidare a procedurile interne.

Ministerul Finanţelor apreciază că ”această confirmare reflectă capacitatea instituţională de implementare eficientă a reformelor asumate şi consolidează credibilitatea României în procesul de aderare la OCDE, demonstrând că nu doar cadrul normativ, ci şi mecanismele administrative funcţionează în conformitate cu bunele practici internaţionale”.

****