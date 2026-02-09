cursdeguvernare

Newsletter
Contact
marți

10 februarie, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Aderarea la OCDE – România obține și avizul pentru Afaceri Fiscale

Rss
De Vladimir Ionescu

9 februarie, 2026

România a obținut Avizul Formal pentru Afaceri Fiscale, în cadrul evaluărilor din procesul aderării la Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), anunță Ministerul Finanțelor.

Avizul Formal reprezintă una dintre cele mai dificile şi exigente etape ale procesului de aderare la OCDE şi a presupus runde succesive de evaluare, clarificări, documentaţie suplimentară şi ajustări, precizează MF, într-un comunicat.

Adoptarea Avizului Formal ”confirmă angajamentul ferm şi capacitatea instituţională a României de a implementa instrumentele juridice ale OCDE din aria de competenţă a Comitetului pentru Afaceri Fiscale, precum şi alinierea politicilor şi practicilor fiscale naţionale la cele mai bune standarde şi practici ale OCDE”.


”Avizul Formal adoptat de Comitetul pentru Afaceri Fiscale reprezintă una dintre cele mai dificile şi exigente etape ale procesului de aderare la OCDE, prin prisma complexităţii tehnice şi a standardelor ridicate aplicate în evaluare. Adoptarea Avizului Formal pentru România în cadrul Comitetului OCDE pentru Afaceri Fiscale s-a bazat pe evaluări pozitive obţinute în cele zece grupuri subsidiare ale Comitetului, realizate în raport cu principiile-cheie de aderare”, se arată în comunicatul de presă.

Comitetul pentru Afaceri Fiscale este unul dintre cele 25 de comitete sectoriale care evaluează România în procesul de aderare la OCDE şi care a presupus parcurgerea şi finalizarea a zece evaluări tehnice la nivelul grupurilor sale subsidiare.

”Obţinerea avizului a presupus runde succesive de evaluare, clarificări, documentaţie suplimentară şi ajustări, într-un proces exigent de peer review, cu standarde uniforme aplicate tuturor statelor memebre OCDE. Rezultatul pozitiv obţinut reflectă eforturile susţinute ale Ministerului Finanţelor, realizate în strânsă cooperare cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), pentru adaptarea cadrului legislativ şi instituţional în materie fiscală la standardele OCDE”, au mai transmis reprezentanţii Ministerului Finanţelor.

Modificările privind procedurile amiabile și regimul prețurilor de transfer, esențiale pentru obținerea Avizului

Un rol esenţial l-a avut promovarea şi adoptarea unor reforme legislative, printre care Ordonanţa Guvernului nr.11/2025, pentru modificarea şi completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu impact asupra procedurilor amiabile şi regimului preţurilor de transfer, precum şi a unor demersuri pe plan operaţional de consolidare a procedurile interne.

Ministerul Finanţelor apreciază că ”această confirmare reflectă capacitatea instituţională de implementare eficientă a reformelor asumate şi consolidează credibilitatea României în procesul de aderare la OCDE, demonstrând că nu doar cadrul normativ, ci şi mecanismele administrative funcţionează în conformitate cu bunele practici internaţionale”.

(Citește și: Ministrul Finanțelor: ”Suntem pregătiți ca 2026 să fie anul aderării oficiale la OCDE” – România a primit și cel de-al 19-lea aviz – Nazare promite ”digitalizarea completă a Fiscului” până la final de an)


****

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Ministrul Finanțelor: ”Suntem pregătiți ca 2026 să fie anul aderării oficiale la OCDE” – România a primit și cel de-al 19-lea aviz – Nazare promite ”digitalizarea completă a Fiscului” până la final de an

Mai aproape de OCDE. România a închis un capitol important în procesul de aderare – Statistica

Concluziile ședinței informale ECOFIN de la Copenhaga: Sprijin pentru aderarea României la OCDE, pregătirea evaluării ECOFIN din octombrie unde România își va salva fondurile europene

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Economia a început să pâlpâie – Investițiile și construcțiile preiau conducerea PIB. IT&C dă semne de revenire în T3 – Problemele continuă în industrie

La obiect
Pe partea cererii, investițiile au fost principalul motor al creșterii

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți