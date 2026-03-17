România a obținut al 23-lea aviz (din 25) pentru aderarea la OCDE

Ministerul Finanțelor a obținut marți ultimul aviz formal necesar în cadrul procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), al 23-lea dintr-un total de 25, a anunțat ministrul de resort, Alexandru Nazare (foto).

Potrivit oficialului, avizul se referă la studiul economic realizat de OCDE și reprezintă „cel mai greu, cel mai important și ultimul pas” din faza tehnică a procedurii de aderare pentru Ministerul Finanțelor.

„Am obținut al 23‑lea aviz formal. Ministerul de Finanțe a avut trei avize formale de obținut și l‑am obținut pe ultimul. Practic, închidem procesul de pregătire printr‑un efort susținut în ultimele opt luni”, a declarat Nazare la un eveniment de specialitate, potrivit Agerpres.

Mathias Cormann, Secretarul General al OCDE, s-a aflat luni la București pentru întâlniri cu președintele României, prim-ministrul, președinții celor două Camere ale Parlamentului, parlamentarii din Comisia specială pentru susținerea aderării la OCDE, precum și cu ministrul de externe și ministrul de finanțe.

„Firul roșu al tuturor întâlnirilor: România este foarte aproape de aderarea la OCDE. Și încă o veste bună: România a închis cel de-al 23-lea Comitet (din 25) în drumul către organizație”, a scris secretarul de stat Luca Niculescu, coordonatorul procesului de aderare la OCDE, pe Facebook.

Finalizarea tuturor avizelor formale deschide calea ca România să fie invitată oficial să devină membră a OCDE, un obiectiv strategic aflat pe agenda guvernamentală pentru acest an. Conform premierului Ilie Bolojan, aderarea la OCDE este susținută de întreaga coaliție guvernamentală și reprezintă o confirmare a credibilității și stabilității economice a României în context internațional.

Accederea în OCDE este privită de autorități ca un factor care poate atrage investiții străine directe și poate reduce costurile de finanțare pentru stat, prin consolidarea instituțiilor și adoptarea unor practici economice aliniate cu cele ale țărilor membre.

Un raport recent al OCDE asupra economiei României subliniază progrese importante în diverse domenii de politică publică și oferă recomandări pentru reforme în sectoare precum fiscalitatea, piața muncii și competitivitatea, în vederea aliniării la standardele organizației.

Procesul de aderare a României la OCDE a început în 2022 și a trecut prin mai multe etape de analiză și evaluare, în care instituțiile românești au colaborat cu experți ai organizației pentru a implementa criteriile necesare pentru membership.

Ministerul Finanțelor estimează că aderarea la OCDE va avea efecte pozitive asupra mediului de afaceri și va accelera fluxurile investiționale în economie, consolidând totodată încrederea investitorilor în perspectivele pe termen lung ale României.

