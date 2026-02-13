România a intrat în recesiune tehnică la sfârșitul anului trecut. Piața anticipa un declin mai redus

Economia României a intrat în recesiune la sfârșitul anului trecut (două trimestre consecutive de scădere), după ce PIB-ul din T4-2025 s-a contractat cu 1,9% față de T3-2025.

Contracția din T3 față de T2 a fost revizuită la -0,1% (de la -0,2%).

Pe tot anul 2025, creșterea economică a fost confirmată de INS la 0,6% din PIB, potrivit datelor publicate vineri.

Anterior, România a mai intrat în recesiune tehnică la începutului anului 2024, precum și în 2020, în contextul pandemiei.

„Produsul intern brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9%1 comparativ cu trimestrul III 2025;

În trimestrul IV 2025, față de același trimestru din anul 2024, Produsul intern brut a înregistrat o creștere cu 0,1% pe seria brută și o scădere de 1,6% pe seria ajustată sezonier”, a transmis INS.

Statistica a operat și o serie de revizuiri ale datelor din celelalte trimestre. Mai exact:

– rezultatele trimestrului I 2025, comparativ cu trimestrul IV 2024, au fost revizuite de la 100,1% la 99,4% ;

– rezultatele trimestrului II 2025, comparativ cu trimestrul I 2025, au fost revizuite de la 101,1% la 101,0% ;

– rezultatele trimestrului III 2025, comparativ cu trimestrul II 2025 au fost revizuite de la 99,8% la 99,9%.

Evoluția, în linie cu așteptările economiștilor, dar amploarea scăderii a surprins

Adrian Codirlașu, președinte CFA România, a atras atenția că datele privind consumul din T4 sugerau că e posibil ca acesta să se fi contractat și în ultimele trei luni din 2025 față de T3, semn că economia a intrat în recesiune tehnică.

„Este posibil să avem recesiune tehnică în anul 2025 pentru că avem în T3 versus T2 o scădere de 0,2%. Iar uitându-mă la cum a evoluat consumul în T4 anul trecut s-ar putea ca şi T4 faţă de T3 să fie tot un minus pe partea de PIB. Sunt riscuri ca să înregistrăm în ultimele două trimestre ale anului trecut recesiune tehnică. Dar pe ansamblu anului va fi un plus mic”, a declarat Adrian Codirlașu.

Cu toate acestea, amploarea declinului a surprins, avertizează economiștii BCR.

„Aceste cifre au fost mult sub așteptările pieței, care anticipase un declin mai moderat de –0,3% q/q și o creștere mai solidă de +1,3% y/y pentru trimestrul al patrulea”, notează Vlad Ioniță, analist BCR, într-o notă transmisă investitorilor.

Structura detaliată a creșterii PIB va fi publicată pe 6 martie, ceea ce ar trebui să ofere mai multe informații privind factorii care au stat la baza acestei evoluții sub așteptări și să ajute la identificarea sectoarelor responsabile pentru rezultatul dezamăgitor.

„Ne așteptăm ca defalcarea pe partea cererii să arate un consum al gospodăriilor slab, afectat de măsurile fiscale, exporturi nete în linii mari neutre și, cel mai probabil, o performanță dezamăgitoare a investițiilor fixe, în concordanță cu temperarea observată în dinamica trimestrială a PIB”, mai notează analistul.

BCR înjumătățește prognoza pe 2026

Ca urmare a datelor, BCR și-a înjumătățit prognoza de creștere a PIB pentru 2026 la 1,0%, de la 2,1% anterior.

„Este probabil ca consumul gospodăriilor să rămână moderat în prima jumătate a anului, reflectând condițiile financiare încă restrictive și presiunile persistente asupra veniturilor reale. În schimb, ne așteptăm ca activitatea investițională să accelereze, susținută de fondurile substanțiale ale Uniunii Europene disponibile pentru România în 2026”, prognozează economiștii băncii.

Exporturile nete vor rămâne probabil în linii mari neutre pentru creșterea economică totală. Acestea ar putea aduce o contribuție modest pozitivă, în special dacă cererea externă se stabilizează.

„Totuși, vedem și riscul apariției unor presiuni ușor negative în a doua jumătate a anului, pe măsură ce dinamica importurilor s-ar putea intensifica odată cu redresarea anticipată a investițiilor și a consumului. De asemenea, luăm în considerare dinamica de creștere mai slabă observată la finalul anului 2025, care contribuie la decizia noastră de a revizui prognoza în sens descendent”, mai precizează Ioniță.

