24 aprilie, 2026

România a intrat în 2026 cu 1.268 km de autostrăzi – Situația drmurilor rutiere din țară

De Vladimir Ionescu

24 aprilie, 2026

În 2025 s-au dat în folosință 131 km de autostrazi, lungimea rețelei de drumuri rutiere ajungând la 87.220 km, din care 18.193 km (20,8%) drumuri naționale, 35.131 km (40,3%) drumuri județene și 33.896 km (38,9%) drumuri comunale, arată datele publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

Din punctul de vedere al tipului de acoperământ, structura rețelei de drumuri publice înregistra: 52,5% (45.806 km) drumuri modernizate, 23,5% (20.455 km) drumuri cu îmbrăcăminți ușoare rutiere și 24% (20.959 km) drumuri pietruite și de pământ.

În ceea ce privește starea tehnică a drumurilor publice, 26,8% din lungimea drumurilor modernizate și 38,1% din lungimea drumurilor cu îmbrăcăminți ușoare rutiere aveau durata de serviciu depășită.

Din lungimea drumurilor naționale, 6.189 km (34%) erau drumuri internaționale, 1.268 km (7%) autostrăzi și 138 km (0,8%) drumuri expres, iar din punctul de vedere al numărului de benzi de circulație, 2.530 km (13,9%) erau drumuri cu patru benzi, 315 km (1,7%) drumuri cu trei benzi și 40 km (0,2%) drumuri cu șase benzi.

Lungimea drumurilor județene cuprindea în proporție de 53,5% drumuri modernizate, iar 32,3% dintre drumurile comunale erau drumuri pietruite.

La 31 decembrie 2025, lungimea liniilor de cale ferată de folosință publică în exploatare însuma 10.615 km, din care 10.519 km (99,1%) linii cu ecartament normal, 91 km (0,9%) linii cu ecartament larg și 5 km linii cu ecartament îngust.

Densitatea liniilor la 1.000 km pătrați teritoriu era de 44,5 la mie. Densitățile cele mai mari s-au înregistrat în regiunea București-Ilfov (206,3 la mie), regiunea Vest (60 la mie), regiunea Nord-Vest (47,8 la mie) și regiunea Sud-Muntenia (43,8 la mie).

La aceeași dată, lungimea căilor principale era de 5.961 km, reprezentând 56,2% din lungimea simplă a liniilor de cale ferată în exploatare.

