România a încasat primii bani din SAFE: 2,5 mld. € – Programul european va finanța înzestrarea Armatei și relansarea activității industriale în industria de apărare

România a încasat miercuri prima plată, în valoare de 2,5 miliarde de euro, din cadrul instrumentului de finanțare a apărării „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), această tranșă reprezentând 15% din alocarea totală de 16,7 miliarde de euro, a anunțat Comisia Europeană într-un comunicat.

SAFE este un instrument financiar cu un buget de 150 de miliarde EUR care acordă împrumuturi statelor membre. El finanțează în principal achizițiile publice comune de muniții, rachete, sisteme de apărare aeriană și sisteme de luptă la sol produse în UE.

Acest instrument face parte din planul ReArm Europe/Pregătirea pentru 2030 al Comisiei Europene, care urmărește deblocarea a peste 800 de miliarde EUR sub formă de investiții în domeniul apărării în întreaga Uniune Europeană.

SAFE va finanța înzestrarea Armatei și relansarea activității industriale în industria de apărare

Conform comunicatului Comisiei, prefinanțarea va ajuta România să accelereze investițiile prioritare în domeniul apărării, să își întărească reziliența și să își modernizeze capabilitățile militare în conformitate cu obiectivele europene comune. SAFE este conceput pentru a permite acțiuni rapide și coordonate, pentru a îmbunătăți capacitatea forțelor europene de a colabora și pentru a consolida industria de apărare a Europei, inclusiv prin achiziții publice comune și printr-o cooperare transfrontalieră mai strânsă.

„Plata de 2,5 miliarde EUR efectuată astăzi către România în cadrul SAFE reprezintă o etapă importantă pentru apărarea europeană și pentru o Europă mai suverană. Această finanțare va consolida baza industrială și capabilitățile de apărare ale României, contribuind în același timp la securitatea globală a Europei. SAFE este o dovadă clară a angajamentului nostru ferm față de securitatea europeană și față de reziliența și apărarea flancului nostru estic”, a declarat comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius.

Această plată vine în urma finalizării tuturor etapelor procedurale necesare și reflectă angajamentul UE de a oferi sprijin practic și în timp util prin intermediul SAFE. Vor urma și alte plăți, pe măsură ce sunt îndeplinite jaloanele convenite și implementarea.

Instrumentul SAFE este finanțat prin împrumuturi ale UE de pe piețele financiare. Acest lucru permite acordarea către statele membre solicitante a unor împrumuturi pe termen lung, la prețuri competitive și structurate în mod atractiv. Termenii împrumuturilor SAFE beneficiază de ratingul de credit puternic al UE.

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