România a ieșit pe piețele financiare internaționale pentru a se împrumuta, la o zi după aprobarea reformei administrației și a pachetului de relansare

România a lansat miercuri prima emisiune de obligațiuni pe piețele internaționale din 2026, profitând de optimismul crescut după ce Guvernul a implementat reformele necesare pentru reducerea deficitului bugetar, potrivit Bloomberg.

România a scos la licitație obligațiuni în euro, cu scadențe în 2033 și 2044, și obligațiuni în dolari cu scadența în 2036. Conform surselor Bloomberg, prețul orientativ inițial este de aproximativ 250 de puncte de bază peste swap-urile medii pentru obligațiunile euro pe termen scurt, 325 de puncte pentru cele pe termen lung și aproximativ 210 puncte peste titlurile trezoreriei americane pentru obligațiunile în dolari.

Aceste noi emisiuni vin după ce guvernul condus de Ilie Bolojan a aprobat o reformă mult întârziată și reduceri de salarii în administrația publică, semnalând că tensiunile recente din coaliția de guvernare pe tema austerității s-au diminuat. De asemenea, a fost aprobat un pachet de sprijin pentru investiții, cu impact total de 5 miliarde de euro până în 2032, menit să stimuleze creșterea economică.

Aprobarea acestor reforme este „un semn pozitiv”, a comentat Ciprian Dascalu, economist-șef BCR. „Arată că guvernul are voința de a continua reformele dificile”, ceea ce se reflectă și în costul obligațiunilor.

Randamentul datoriei în lei pe 10 ani a scăzut miercuri cu un punct de bază, atingând 6,34%, cel mai redus nivel din ultimii doi ani. De la vârful înregistrat în septembrie, randamentul a scăzut cu 123 de puncte de bază, apropiindu-se de obiectivul Ministerului Finanțelor de a-l aduce sub 6% în acest an.

Totuși, bugetul pe 2026 nu a fost încă aprobat, ceea ce ridică întrebări dacă tensiunile sociale și încetinirea economiei nu vor afecta planul de a reduce deficitul la 6,2% din PIB.

România a mai accesat piețele externe ultima dată în octombrie, când a vândut obligațiuni în valoare de 4 miliarde de euro. Randamentul obligațiunii sale în euro cu scadența în 2045 a scăzut miercuri la 6,05%, de la 6,72% în decembrie.

România va avea în unul dintre cei mai mari necesari de finanțare din istorie, estimat la 288 miliarde de lei, dar o parte din acest necesar a fost deja pre‑finanțată în 2025, astfel că ținta indicativă pentru anul viitor rămâne în jur de 275‑285 miliarde lei. Aceasta include atât deficitul bugetar estimat la 133,9 miliarde lei (aproximativ 6% din PIB), cât și serviciul datoriei cu scadențe ridicate, ce ajunge la peste 154 miliarde lei.

