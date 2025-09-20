cursdeguvernare

Newsletter
Contact
sâmbătă

20 septembrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

România a fost despăgubită cu 5,7 milioane de euro pentru obiectele de patrimoniu furate din Olanda

Rss
De Vladimir Ionescu

20 septembrie, 2025

Statul român a primit despăgubiri de 5,7 milioane de euro pentru cele patru obiecte de patrimoniu sustrase dintr-un muzeu din Olanda la începutul acestui an, potrivit Digi24.

Suma, achitată integral de una dintre cele mai mari companii de asigurări olandeze, a fost virată deja în contul Muzeului Național de Istorie a României.

Autoritățile române au decis să nu mai aștepte finalizarea anchetei penale și să fie despăgubite pentru obiectele furate. În cazul în care acestea vor fi recuperate ulterior, ele vor fi predate imediat Muzeului Național de Istorie, unde specialiștii vor realiza o evaluare completă. Dacă va fi necesară restaurarea, costurile vor fi deduse din despăgubirea de 5,7 milioane de euro.


În prezent, România a fost compensată la valoarea asigurată, însă procedura de despăgubire este independentă de ancheta penală. Cercetările continuă pentru identificarea și tragerea la răspundere a vinovaților, principalii suspecți fiind în continuare în detenție.

În noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025, patru obiecte de patrimoniu românesc au fost furate din Muzeul Drents din Assen, Olanda, în timpul expoziției „Dacia – Imperiul de aur și argint”.

Printre piesele sustrase se numără Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice din aur. Hoții au pătruns în muzeu folosind un dispozitiv exploziv, provocând daune semnificative clădirii.

(Citește și: ”Furtul Coifului de la Coțofenești – Al 5-lea suspect arestat, procurorul șef olandez dă asigurări că artefactele vor fi recuperate”)

***


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

Furtul Coifului de la Coțofenești – Al 5-lea suspect arestat, procurorul șef olandez dă asigurări că artefactele vor fi recuperate

 

Video / Momentul atacului de la Muzeul Drents, de unde au fost furate Coiful de la Coțofenești și 3 brățări dacice

 

România a cerut despăgubiri pentru tezaurul furat în Olanda

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți