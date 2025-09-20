România a fost despăgubită cu 5,7 milioane de euro pentru obiectele de patrimoniu furate din Olanda

Statul român a primit despăgubiri de 5,7 milioane de euro pentru cele patru obiecte de patrimoniu sustrase dintr-un muzeu din Olanda la începutul acestui an, potrivit Digi24.

Suma, achitată integral de una dintre cele mai mari companii de asigurări olandeze, a fost virată deja în contul Muzeului Național de Istorie a României.

Autoritățile române au decis să nu mai aștepte finalizarea anchetei penale și să fie despăgubite pentru obiectele furate. În cazul în care acestea vor fi recuperate ulterior, ele vor fi predate imediat Muzeului Național de Istorie, unde specialiștii vor realiza o evaluare completă. Dacă va fi necesară restaurarea, costurile vor fi deduse din despăgubirea de 5,7 milioane de euro.

În prezent, România a fost compensată la valoarea asigurată, însă procedura de despăgubire este independentă de ancheta penală. Cercetările continuă pentru identificarea și tragerea la răspundere a vinovaților, principalii suspecți fiind în continuare în detenție.

În noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025, patru obiecte de patrimoniu românesc au fost furate din Muzeul Drents din Assen, Olanda, în timpul expoziției „Dacia – Imperiul de aur și argint”.

Printre piesele sustrase se numără Coiful de la Coțofenești și trei brățări dacice din aur. Hoții au pătruns în muzeu folosind un dispozitiv exploziv, provocând daune semnificative clădirii.

