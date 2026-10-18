România a exportat servicii de 30,9 mld. € în primele 8 luni, în creștere cu 7,9% – Transporturile și IT&C-ul au susținut excedentul de 9,34 mld. € – Acesta nu a compensat deteriorarea balanței mărfurilor

Exporturile de servicii ale României au generat un excedent de 9,34 mld. € în primele opt luni din 2026, în creștere cu 8,2% față de perioada similară a anului trecut, susținute în principal de transporturi și servicii IT. Avansul nu a compensat însă dezechilibrul extern: deficitul de cont curent s-a adâncit cu un miliarde de euro față de anul trecut, la 19,93 mld. €, pe fondul creșterii deficitului comercial (mărfuri) și al deteriorării soldurilor veniturilor primare (venituri din muncă și investiții) și secundare (remiteri, donații etc), potrivit datelor Băncii Naționale a României (BNR).

Încasările din exporturile de servicii au însumat 30,88 mld. € în perioada ianuarie-august 2026, față de 28,61 mld. € în perioada similară din 2025, ceea ce reprezintă o creștere de 7,9%. În același timp, plățile pentru importurile de servicii au urcat cu 7,8%, la 21,53 mld. €. Excedentul balanței serviciilor a crescut astfel cu 712 mil. € comparativ cu primele opt luni ale anului trecut, de la 8,63 mld. € la 9,34 mld. €.

Transporturile și IT&C susțin excedentul balanței serviciilor

Transporturile și serviciile de telecomunicații, informatice și informaționale au avut cele mai importante contribuții la excedentul balanței serviciilor.

Soldul pozitiv al serviciilor de transport a ajuns la 4,63 mld. €, față de 4,07 mld. € în perioada ianuarie–august 2025, în creștere cu 559 mil. €, respectiv 13,7%. Încasările din transporturi au crescut cu 8,6%, la 7,91 mld. €, în timp ce plățile au avansat cu 2,2%, la 3,28 mld. €.

Serviciile de telecomunicații, informatice și informaționale au generat un excedent de 5,08 mld. €, comparativ cu 4,58 mld. € în intervalul corespunzător din 2025. Creșterea a fost de 504 mil. €, respectiv 11%. Ritmul de creștere al importurilor și exporturilor de servicii IT&C a fost similar. În această categorie, încasările au urcat cu 10,9%, la 8,17 mld. €, iar plățile au crescut cu 10,7%, la 3,10 mld. €.

Serviciile de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terților au înregistrat un excedent de 1,84 mld. €, cu 27 de milioane de euro peste nivelul din primele opt luni ale anului trecut. Încasările din această categorie au crescut cu 2,7%, la 1,94 mld. €, în timp ce plățile au avansat cu 30,4%, la 103 mil. €.

„Exportul de turism” pe minus, dar au crescut sumele cheltuite de turiștii străini în România

În schimb, balanța serviciilor turistice a rămas pe deficit, cu un sold negativ de 2,98 mld. €, ușor sub nivelul de 3,02 mld. € din perioada similară a anului trecut. Evoluția favorabilă a survenit pe fondul unui ritm superior de creștere a cheltuielilor turiștilor străini sosiți în România față de cheltuielilor turiștilor români plecați în străinătate. Mai exact, încasările din turism și călătorii au crescut cu 13,5%, la 3,69 mld. €, în timp ce plățile efectuate de rezidenții români pentru servicii turistice în străinătate au urcat cu 6,5%, la 6,67 mld. €.

Categoria alte servicii a înregistrat un excedent de 778 mil. €, față de 1,19 mld. € în primele opt luni din 2025, în condițiile în care plățile au crescut mai rapid decât încasările.

Per ansamblu, excedentul balanței serviciilor a acoperit echivalentul a aproximativ 41,7% din deficitul comercial cu bunuri în ianuarie–august 2026, față de 40% în perioada similară a anului trecut.

În tabelul de mai jos este ilustrată evoluția defalcată pe domenii a soldului, încasărilor și plăților de servicii în primele opt luni din 2025, respectiv în primele opt luni din 2026.

Deficitul de cont curent a crescut cu aproape un miliard de euro, la 19,93 mld. €

Deficitul contului curent al balanței de plăți a României a ajuns la 19,93 mld. € în primele opt luni din 2026, comparativ cu 18,98 mld. € în perioada ianuarie–august 2025. Creșterea a fost de 942 mil. €, respectiv aproximativ 5%.

Doar în august 2026, deficitul de cont curent a crescut cu 3,64 mld. €, după un sold negativ de 2,09 mld. € în iulie. În aceeași lună, deficitul balanței bunurilor a fost de 3,34 mld. €, excedentul serviciilor s-a situat la 1,06 mld. €, iar deficitul veniturilor primare a ajuns la 1,06 miliarde de euro. Veniturile secundare au înregistrat un deficit de 295 mil. €.

Principalul factor care a contribuit la deteriorarea soldului extern a fost deficitul balanței bunurilor, care s-a majorat cu 818 milioane de euro, la 22,39 mld. €, de la 21,57 mld. € în perioada similară a anului trecut.

Încasările nete din servicii au compensat parțial acest dezechilibru, printr-un excedent de 9,34 mld. €, în creștere cu 712 milioane de euro față de anul precedent.

Un alt factor negativ a fost reprezentat de veniturile primare, al căror deficit a crescut la 6,67 mld. €, comparativ cu 6,37 mld. € în primele opt luni din 2025. Deteriorarea a fost de 295 mil. €.

Veniturile primare sunt banii pe care rezidenții unei țări îi câștigă din muncă sau din investiții peste graniță, dar și sumele plătite nerezidenților din aceste surse. Aici intră salariile lucrătorilor transfrontalieri, dobânzile, dividendele și profiturile investitorilor străini. De exemplu, o companie străină care deține o fabrică în România obține profit și distribuie dividende acționarilor din străinătate. Plata dividendelor reprezintă o ieșire de venit primar și contribuie la deficitul României.

Veniturile secundare au înregistrat, la rândul lor, o evoluție nefavorabilă, trecând de la un excedent de 322 mil. € în ianuarie–august 2025 la un deficit de 219 mil. € în aceeași perioadă din 2026. Diferența dintre cele două solduri a fost de 541 mil. €.

Veniturile secundare sunt transferuri de bani între țări pentru care nu se primește direct un bun, un serviciu sau un activ financiar în schimb. Aici intră remiterile trimise de românii din străinătate familiilor din țară, donațiile, ajutoarele curente și anumite contribuții către instituții internaționale.

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