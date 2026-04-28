România, a doua țară din lume care obţine acces la o platformă americană anti-dronă / Secretarul Forţelor Terestre ale SUA, întrevedere cu președintele Dan și ministrul Miruță

Ministrul Apărării, Radu Miruţă (foto centru stânga), şi secretarul Forţelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, Daniel P. Driscoll (foto centru dreapta), au semnat, luni, un document care permite României accesul la platforma americană Counter-UAS Marketplace, instrument care oferă acces rapid la peste 1.600 de soluţii anti-dronă.

Platforma Counter-UAS Marketplace este o iniţiativă americană, concepută ca un instrument digital care permite identificarea şi achiziţia rapidă de soluţii anti-dronă adaptate cerinţelor operaţionale. Aceasta oferă acces la un catalog extins, aflat în continuă actualizare, ce include peste 1.600 de echipamente şi sisteme, contribuind la eficientizarea proceselor de achiziţie prin reducerea duratei procedurilor tradiţionale de contractare din domeniul apărării.

„Am semnat astăzi alături de Daniel P. Driscoll, Secretarul Forţelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii, o scrisoare de intenţie pentru cooperarea în domeniul dronelor şi al sistemelor anti-dronă. România devine a doua ţară din lume, după Marea Britanie, cu acces în timp real la platforma americană Counter-UAS Marketplace – un instrument modern care ne oferă acces rapid la peste 1.600 de soluţii anti-dronă şi scurtează semnificativ timpul de reacţie şi achiziţie”, a anunțat, luni seară, ministrul Apărării, Radu Miruţă.

Potrivit acestuia, pe Flancul Estic, timpul face diferenţa.

„Chiar şi într-un context economic dificil, am crescut bugetul pentru apărare (…) Parteneriatul cu Statele Unite nu este doar un simbol. Este o garanţie reală de securitate. Iar România nu este doar un beneficiar de securitate. Este un partener serios, care contribuie, livrează şi oferă predictibilitate”, a mai transmis Miruţă.

Conform unui comunicat de presă transmis de Ministerul Apărării, programul vizitei a inclus şi o întrevedere cu şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, care a evidenţiat importanţa cooperării cu Statele Unite ale Americii pentru securitatea regională şi consolidarea Flancului Estic.

„Cooperarea cu Armata Statelor Unite ale Americii reprezintă un pilon esenţial al securităţii regionale, iar dialogul cu Secretarul pentru Forţe Terestre, Daniel P. Driscoll, confirmă angajamentul comun pentru întărirea posturii de apărare pe Flancul Estic. Parteneriatul strategic cu Statele Unite ale Americii rămâne fundamental pentru adaptarea rapidă la noile provocări de securitate”, a declarat generalul Gheorghiţă Vlad.

Nicuşor Dan: România, pregătită să investească mai mult pentru securitate

Preşedintele Nicuşor Dan a discutat la rândul său cu secretarul Forţelor Terestre ale SUA despre consolidarea parteneriatului strategic dintre cele două ţări, cu accent pe apărare şi economie.

„Mă bucur că am discutat cu secretarul Forţelor Terestre ale SUA, Dan Driscoll, despre teme de securitate de interes comun şi despre modalităţi de consolidare a parteneriatului nostru strategic durabil dintre România şi SUA, cu accent special pe apărare şi economie. Am convenit asupra necesităţii de a intensifica cooperarea noastră pentru a valorifica toate oportunităţile de colaborare din industria de apărare, inclusiv inovarea în domeniul securităţii, cercetarea şi start-up-urile”, a transmis Nicuşor Dan, luni, pe reţelele sociale.

El a precizat că România este pregătită să facă mai mult pentru propria securitate şi pentru securitatea NATO. „România rămâne cel mai de încredere partener şi aliat al SUA la Marea Neagră, unde provocările şi riscurile tind să crească, afectând securitatea euro-atlantică. România este pregătită să investească mai mult şi să facă mai mult pentru propria sa securitate şi pentru securitatea Alianţei. Suntem convinşi că securitatea Ucrainei este strâns legată de propria noastră securitate, precum şi de securitatea Republicii Moldova şi a regiunii în ansamblu”, a mai precizat preşedintele României.

Acesta a adăugat că este necesară diversificarea eforturilor pentru adaptarea la mediul de securitate existent. „Amândoi împărtăşim opinia că ar trebui să ne diversificăm eforturile pentru a ne adapta la mediul de securitate existent. Există încă un potenţial imens în cadrul cooperării noastre bilaterale şi suntem gata să intensificăm toate eforturile cu scopul de a obţine rezultate mai concrete în domenii de interes strategic, în beneficiul reciproc al ţărilor şi cetăţenilor noştri”, a mai declarat Nicuşor Dan.

