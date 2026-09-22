România, a doua cea mai mare scumpire din UE la benzină, dar mult mai mică la motorină – Topul țărilor UE după taxele incluse în prețul la pompă

România a avut în august a doua cea mai mare creștere a prețului benzinei din UE, comparativ cu iulie, de +6,6%, fiind depășită doar de Spania (+8,2%). La nivelul Uniunii Europene, media scumpirilor la benzină a fost la jumătate, de 3,3%, a comunicat marți Eurostat. De la începutul anului, carburanții s-au scumpit în România cu 26,7%.

La motorină, avansul în august a fost de 6,1%, raportat la luna precedentă, comparativ cu o medie de 8,3% la nivelul statelor membre, ţara noastră aflându-se în rândul ţărilor cu cele mai mici creşteri.

Raportat la august 2025, România a înregistrat o creştere a preţurilor la combustibili pentru transportul personal de 26,7%, comparativ cu o medie de 23,8% în UE, fiind devansată de alte cinci state.

„La benzină, în august, preţurile au crescut faţă de luna anterioară în 22 de ţări, în 3 ţări au fost înregistrate scăderi, în timp ce în celelalte 2 ţări preţurile au rămas stabile. Cele mai mari creşteri au fost consemnate în Spania (8,2%), România (6,6%), Italia (6,3%) şi Cipru (6,2%). Scăderi uşoare au fost înregistrate în Ungaria (0,6%), Danemarca (0,3%) şi Slovacia (0,1%)”, arată Eurostat.

Între lunile iulie şi august 2026, preţurile la motorină s-au majorat în 26 de ţări din UE. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate în Cehia (14,3%), Bulgaria (13,5%) şi Luxemburg (12,3%), în timp ce cele mai mici creşteri au fost consemnate în Italia (5,2%), România (6,1%) şi Ţările de Jos (6,2%).

În august 2026, potrivit datelor Eurostat, preţul combustibililor şi lubrifianţilor la pompă s-a mărit cu 23,8% faţă de august 2025, evoluţie care a urmat unor creşteri anuale de 13,7% în iunie şi de 16,9% în iulie. În 26 dintre cele 27 de ţări ale UE, preţurile combustibililor şi lubrifianţilor au fost mai mari în august 2026, comparativ cu august 2025.

Creşterile anuale din luna august au depăşit nivelurile din iulie 2026 în 26 de ţări ale UE şi pe cele din iunie în 24 de ţări. În august 2026, faţă de august 2025, 18 ţări din UE au înregistrat creşteri de preţ de peste 20%.

„Cele mai mari creşteri au fost consemnate în Bulgaria (34,5%), Lituania (28,8%), Finlanda (27,6%), Germania (27,5%) şi Franţa (27,4%). Cele mai mici creşteri de preţ au fost înregistrate în Ungaria (1,3%), Suedia (6,1%) şi Irlanda (11,7%)”, arată Eurostat.

În cazul României, creşterea anuală a fost de 26,7%, după ce în iulie se înregistrase un avans de 24,2%, respectiv 23,1% în iunie, potrivit datelor Oficiului de statistică al UE.

Ponderea taxelor în prețul la pompă al benzinei în UE

Prețurile au continuat să crească și în septembrie până la noi maxime istorice. Euronews subliniază că aproximativ jumătate din suma plătită de șoferi în UE pentru un litru de benzină este încasată de stat.

Criza a început la sfârșitul lunii februarie, după izbucnirea războiului cu Iran, perturbând fluxurile de materii prime energetice din Golful Persic. Regiunea furniza aproape 41% din importurile europene de motorină în 2025.

Benzina Euro-super 95 a avut un preț mediu ponderat la nivelul UE de 2,063 euro pe litru la 14 septembrie, cel mai ridicat preț din seria de date a Comisiei Europene, care începe din 2005.

Criza a început la sfârșitul lunii februarie, când a izbucnit războiul cu Iranul, perturbând fluxurile de energie prin Strâmtoarea Ormuz.

Țițeiul Brent costa aproximativ 72 de dolari pe baril înainte de război, iar luni se tranzacționa la peste 100 de dolari pentru contractele cu livrăre în octombrie.

Reducerea capacităților de rafinare au contribuit și ele la presiunea asupra prețurilor. Marjele de profit ale rafinăriilor reprezintă diferența dintre prețul plătit pentru țiței și veniturile obținute din vânzarea benzinei și a motorinei.

Experții BCE estimează că, în a treia săptămână din septembrie, aceste marje au adăugat 0,17 euro la prețul fiecărui litru de benzină din zona euro și 0,41 euro la cel al motorinei.

Cu toate acestea, aproape jumătate din banii pe care șoferii îi plătesc la pompă ajung la guverne sub formă de taxe.

Prima dintre ele este acciza, o taxă fixă ​​pe litru care nu crește automat odată cu prețul petrolului. Unele țări aplică, de asemenea, taxe pe carbon sau alte taxe suplimentare.

Urmează taxa pe valoarea adăugată (TVA), aplicată prețului combustibilului după includerea accizelor și a celorlalte taxe. Prin urmare, șoferii plătesc TVA și pentru acciză.

La nivelul UE, taxele au însumat în medie 0,976 euro pe litru, reprezentând 47,3% din prețul de la pompă. În șapte state membre, acestea au depășit 1 euro.

Iată cele zece țări cu cea mai mare povară fiscală pe litru de benzină:

10. Letonia: 0,960 euro/l

Letonia a majorat acciza la benzină în luna ianuarie, de la 532 la 555 de euro pentru 1.000 de litri (0,555 euro/l).

O a doua taxă finanțează stocurile de urgență de petrol ale țării – rezervele pe care fiecare stat UE este obligat să le dețină în cazul întreruperii aprovizionării. Valoarea este stabilită la 91,26 euro pe tonă de produse petroliere vândute în Letonia, adică puțin sub 7 cenți pe litru de benzină.

TVA-ul de 21% adaugă 0,343 euro.

În total, șoferii din Letonia au plătit 0,96 euro pe litru sub formă de taxe, conform datelor raportate săptămâna trecută.

9. Estonia: 0,963 euro pe litru

Estonia percepe o acciză de 0,593 euro pe litru, după majorarea taxelor pe combustibil în mai 2025. Când prețurile au crescut brusc în această primăvară, autoritățile de la Tallinn au decis să renunțe la o nouă majorare planificată pentru mai 2026. Nu există nicio altă taxă suplimentară pe combustibil.

TVA-ul de 24% adaugă 0,370 euro.

Astfel, sarcina fiscală în Estonia ajunge la 0,963 euro pe litru, reprezentând aproape exact jumătate din prețul de 1,914 euro la pompă.

8. Portugalia: 0,978 euro pe litru

Principala taxă pe combustibil din Portugalia, cunoscută sub numele de ISP, a fost de 0,432 euro pe litru săptămâna trecută. Aceasta include fosta contribuție pentru serviciile rutiere, care reprezintă în continuare 8,7 cenți pe litru de benzină.

ISP-ul este redus printr-o diminuare temporară. Aceasta se aplică atunci când prețurile cresc cu peste 10 cenți față de nivelurile de la începutul lunii martie și returnează șoferilor TVA-ul suplimentar colectat de stat.

O taxă pe carbon adaugă 0,159 euro pe litru în 2026, iar TVA-ul de 23% adaugă 0,387 euro.

Însumate, cele trei taxe au totalizat 0,978 euro pe litru, conform celui mai recent buletin al Comisiei.

7. Italia: 1,049 euro pe litru

Italia percepe o acciză de 0,673 euro pe litru. Benzina și motorina au aceeași cotă de impozitare din luna ianuarie, după ce guvernul a redus taxa pe benzină cu 4,05 cenți și a majorat-o pe cea pentru motorină cu aceeași valoare.

Roma a redus cota pentru motorină de mai multe ori începând cu sfârșitul lunii iulie, pentru a atenua creșterea prețurilor.

Taxa pe benzină nu a suferit însă nicio reducere.

TVA-ul de 22% adaugă 0,376 euro/l. Statul italian a încasat 1,049 euro pentru fiecare litru de benzină vândut, adică puțin peste jumătate din prețul de 2,084 euro de la pompă.

6. Franța: 1,052 euro pe litru

Acciza la benzină, numită anterior TICPE, este de 0,690 euro pe litru începând cu 1 martie.

TVA-ul de 20% adaugă 0,362 euro.

Șoferii francezi au plătit 1,052 euro sub formă de taxe pentru fiecare litru de benzină consumat.

5. Grecia: 1,133 euro pe litru

Grecia percepe o acciză de 0,70 euro pe litru pentru benzina fără plumb.

Două taxe minore, ambele calculate ca procent din preț, adaugă aproximativ 1,5 cenți: o taxă de procesare vamală și o contribuție la un fond special pentru produse petroliere.

TVA-ul de 24% adaugă 0,418 euro.

Totalul a ajuns la 1,133 euro pe litru, adică 52,5% din prețul de la pompă – cea mai mare pondere din top 10.

4. Germania: 1,179 euro pe litru

Taxa pe energie aplicată benzinei în Germania este fixă: 65,45 cenți pe litru. Berlinul a redus-o temporar cu 14,04 cenți în perioada 1 mai – 30 iunie din cauza războiului, dar cota întreagă a fost restabilită.

O taxă pe carbon adaugă aproximativ 0,148 euro pe litru. Începând cu luna ianuarie, certificatele de CO2 pentru combustibilii fosili sunt scoase la licitație într-un interval de preț cuprins între 55 și 65 de euro pe tonă.

TVA-ul de 19% – una dintre cele mai mici cote din blocul comunitar – adaugă 0,376 euro.

Însumate, taxa pe energie, taxa pe carbon și TVA-ul au ajuns la 1,179 euro pe litru, adică aproximativ jumătate din prețul plătit de șoferii germani la pompă.

3. Finlanda: 1,193 euro pe litru

Taxa pe combustibil din Finlanda, în valoare de 0,722 euro pe litru, este compusă din trei elemente: o taxă pe conținutul energetic al combustibilului, o taxă pe CO2 și o taxă minoră pentru securitatea aprovizionării.

În luna ianuarie, Helsinki a redus valoarea carbonului utilizată pentru calcularea taxei pe CO2 de la 62 de euro la 56,8 euro pe tonă. Finlanda se remarcă în privința TVA. Cota sa de 25,5% este a doua cea mai ridicată din UE, după cea de 27% din Ungaria, și adaugă 0,47 euro.

În total, taxele plătite de șoferi în Finlanda s-au ridicat la 1,193 euro pe litru, conform celor mai recente date ale Comisiei.

2. Danemarca: 1,230 euro pe litru

Danemarca are cea mai scumpă benzină din UE, la un preț de 2,564 euro pe litru, însă nu este țara care aplică cele mai mari taxe.

Taxele pe combustibil însumează 5,36 coroane pe litru înainte de TVA, adică aproximativ 0,717 euro.

Acestea includ o taxă pe energie, o taxă pe CO2 și o taxă pe oxizii de azot, componenta aferentă CO2 fiind de 1,86 coroane.

TVA-ul de 25% se aplică unui preț ridicat înainte de taxe, de 1,334 euro. Acesta adaugă 0,513 euro pe litru, reprezentând cea mai mare valoare a TVA din UE.

Astfel, sarcina fiscală în Danemarca ajunge la 1,230 euro pe litru, fiind depășită doar de cea din Țările de Jos.

1. Țările de Jos: 1,270 euro pe litru

Nicio țară din UE nu percepe taxe mai mari pentru un litru de benzină decât Țările de Jos.

Acciza olandeză la benzină este de 844,69 euro la 1.000 de litri în 2026, cea mai mare din blocul comunitar. O taxă suplimentară, destinată finanțării rezervei naționale de petrol, adaugă 0,8 cenți.

TVA-ul de 21% adaugă 0,422 euro.

Săptămâna trecută, fiecare litru de benzină vândut în Țările de Jos a inclus taxe în valoare de 1,270 euro, reprezentând 52% din prețul la pompă de 2,434 euro.

România: 0,910 euro/litru

România nu se încadrează în top 10 UE la taxele plătite

La benzină acciza este nemodificată de la începutul anului, de 0,581 euro/l la care se adaugă TVA de 21%, adică 0,329 euro/l, taxele în total fiind de 0,910 euro/l. Partea fiscală reprezintă aproximativ 48% din prețul de la pompă. La 15 septembrie un litru de benzină costa la pompă în medie 1,894 euro/l.

În septembrie2026, acciza la motorina standard este redusă temporar cu 25%, la 2.103,22 lei/1.000 litri. Nivelul normal pentru 2026 este 2.804,29 lei/1.000 litri. Transformat în euro, la motorină acciza redusă este 0,40 euro/l la care se adaugă TVA de 0,36 euro/l, în total taxele pentru motorină fiind de 0,76 euro/l.

La 15 septembrie, prețul mediu era de aproximativ 10,91 lei/l (2,072 €/l).

Top 10 țări UE după taxele incluse în prețul la pompă al benzinei

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