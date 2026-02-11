România a devenit a doua cea mai importantă piață, după Grecia, pentru grupurile de construcții din Grecia

România a devenit a doua cea mai importantă piață, după Grecia, pentru grupurile de construcții grecești, potrivit publicației elene Ekathimerini.

Grupul Aktor, cu o experiență de 20 de ani pe piața românească, estimează că până în 2030 vor fi contractate proiecte noi în valoare totală de 44 miliarde de euro. Dintre acestea:

18 miliarde de euro vor fi investiții în proiecte de transport,

11 miliarde de euro în infrastructură energetică,

16 miliarde de euro în alte investiții generale în energie.

De asemenea, GEK Terna, prin subsidiara sa Terna, a anunțat că a fost desemnat contractor final pentru două proiecte feroviare în valoare de 1 miliard de euro, în cadrul unui joint-venture cu Alstom România.

Grupul Aktor este prezent pe piața românească de peste 20 de ani și este implicat în proiecte majore de infrastructură. Printre acestea se numără reabilitarea și modernizarea liniei feroviare Brașov – Sighișoara, secțiunea Apața – Cața, un proiect în valoare de aproximativ 573 milioane de euro, care include construirea unor tuneluri de circa 12 kilometri și utilizarea tehnologiei Tunnel Boring Machines. Aktor este, de asemenea, implicat în lucrări rutiere importante, precum centura București A0 și structuri pe autostrada A1.

GEK Terna, prin subsidiara Terna, a fost desemnat contractor final pentru două proiecte feroviare în valoare totală de aproximativ 1 miliard de euro, realizate în parteneriat cu Alstom România. Proiectele vizează modernizarea liniei Craiova – Igiroasa și includ secțiunile Craiova – Filiași și Filiași – Igiroasa, cu o lungime totală de circa 83 kilometri. Durata proiectelor este estimată la 12 luni pentru studii și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

Pe lângă construcțiile feroviare și rutiere, companiile grecești sunt implicate și în proiecte din sectorul energiei, inclusiv dezvoltarea de parcuri fotovoltaice.

